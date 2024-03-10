موعد أذان الفجر أول يوم رمضان 1445 بعد ثبوت رؤية الهلال

ارتفع البحث عن موعد أذان الفجر أول يوم رمضان 1445، على محركات بحث جوجل خلال الساعات الماضية من قبل المسلمين.

أول يوم شهر رمضان المبارك 1445

أعلنت دار الافتاء المصرية أن غدًا الإثنين 11 مارس 2024 أول أيام شهر رمضان المبارك، ونتيجة لذلك ينشر موقع "الدستور" خلال السطور التالية موعد اذان الفجر أول يوم رمضان 1445.

موعد أذان الفجر أول يوم رمضان 1445

الإثنين 1 رمضان 1445 /11 مارس 2024

موعد آذان الفجر 4:43

الثلاثاء 2 رمضان 1445 / 12 مارس 2024

موعد آذان الفجر 4:42

الأربعاء 3 رمضان 1445 / 13 مارس 2024

موعد آذان الفجر 4:41

الخميس 4 رمضان 1445 / 14 مارس 2024

موعد آذان الفجر 4:39

الجمعة 5 رمضان 1445 / 15 مارس 2024

موعد آذان الفجر 4:38

السبت 6 رمضان 1445 / 16 مارس 2024

موعد آذان الفجر 4:37

الأحد 7 رمضان 1445 / 17 مارس 2024

موعد آذان الفجر 4:36

الإثنين 8 رمضان 1445 / 18 مارس 2024

موعد آذان الفجر 4:34

الثلاثاء 9 رمضان 1445 / 19 مارس 2024

موعد آذان الفجر 4:36

الأربعاء 10 رمضان 1445 / 20 مارس 2024

موعد آذان الفجر 4:33

الخميس 11 رمضان 1445 / 21 مارس 2024

موعد آذان الفجر 4:31

الجمعة 12 رمضان 1445 / 22 مارس 2024

موعد آذان الفجر 4:29

السبت 13 رمضان 1445 / 23 مارس 2024

موعد آذان الفجر 4:28

الاحد 14 رمضان 1445 / 24 مارس 2024

موعد آذان الفجر 4:27

الاثنين 15 رمضان 1445 / 25 مارس 2024

موعد آذان الفجر 4:25

الثلاثاء 16 رمضان 1445 / 26 مارس 2024

موعد آذان الفجر 4:24

الاربعاء 17 رمضان 1445 / 27 مارس 2024

موعد آذان الفجر 4:23

الخميس 18 رمضان 1445 / 28 مارس 2024

موعد آذان الفجر 4:21

الجمعة 19 رمضان 1445 / 29 مارس 2024

موعد آذان الفجر 4:20

السبت 20 رمضان 1445 / 30 مارس 2024

موعد آذان الفجر 4:19

الاحد 21 رمضان 1445 / 31 مارس 2024

موعد آذان الفجر 4:19

الاتنين 22 رمضان 1445 / 1 أبريل 2024

موعد آذان الفجر 4:16

الثلاثاء 23 رمضان 1445 / 2 أبريل 2024

موعد آذان الفجر 4:15

الاربعاء 24 رمضان 1445 / 3 أبريل 2024

موعد آذان الفجر 4:13

الخميس 25 رمضان 1445 / 4 أبريل 2024

موعد آذان الفجر 4:12

الجمعة 26 رمضان 1445 / 5 أبريل 2024

موعد آذان الفجر 4:11

السبت 27 رمضان 1445 / 6 أبريل 2024

موعد آذان الفجر 4:09

الاحد 28 رمضان 1445 / 7 أبريل 2024

موعد آذان الفجر 4:08

الاثنين 29 رمضان 1445 / 8 أبريل 2024

موعد آذان الفجر 4:07

الثلاثاء 30 رمضان 1445 / 9 أبريل 2024

موعد آذان الفجر 4:05