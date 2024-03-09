السبت 09 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

منوعات

دعاء الفجر اليوم السبت 9 مارس 2024

دعاء الفجر
دعاء الفجر

الحرص على أدعية الفجر  من أكثر العبادات التي يواظب الكثير عليها، خاصة عقب أداء صلاة الفجر، لما لهذا التوقيت من مكانة مهمة ومميزة ذكرت في القرآن الكريم.

وننشر في التقرير التالي دعاء الفجر اليوم السبت 9 مارس 2024، وكذلك عدد من الأدعية المستجابة الأخري.

 

دعاء الفجر مكتوب

 

دعاء الفجر اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العفو والعافية اللهم إني أسألك الغنى والسعة اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى.

اللهم إني أسألك أن تحفظني من شر الشيطان الرجيم ومن كل سوء.

 

اللهم إني أسألك أن تجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين.


اللهم إني أسألك أن تبارك لي في رزقي وتوسع علي في معيشتي وتفتح علي أبواب رحمتك.

 

اللهم إني أسألك أن تجعلني من الذاكرين لك الشاكرين لك المطيعين لك.

 


اللّهُـمَّ اسْتُرْ عَوْرَاتِي وَآمِنْ رَوْعَاتِي، وَاكْفِنِي هَمَّي وَغَمِّي.

 

اللّهُـمَّ احْفَظْنِي بِحِفْظِكَ، وَوَكِّلْنِي بِكَلَائِكَ، وَارْعَني بِرَعْيَتِكَ.

 

 

. اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلامُ، وَمِنْكَ السَّلامُ، تَبارَكْتَ يا ذا الجَلالِ وَالإِكْرامِ.

 

اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي اللهم إنى أسألك خشيتك في الغيب والشهادة وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضى وأسألك القصد في الفقر والغنى وأسألك نعيما لا ينفد وأسألك قرة عين لا تنقطع وأسألك الرضا بعد القضاء وأسألك برد العيش بعد الموت وأسألك لذة النظر إلى وجهك وأسألك الشوق إلى لقائك من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين.

 

 

اللَّهمَّ أنت ربِّي لا إله إلا أنت، عليك توكَّلت، وأنت ربُّ العرش العظيم، ما شاء اللّه كان، وما لم يشأ لم يكُن، ولا حول ولا قوَّة إلا باللّه العليِّ العظيم، أعلم أنَّ اللّه على كلِّ شيء قدير، وأنَّ اللّه قد أحاط بكلِّ شيء علمًا، اللَّهمَّ لا تجعل ابتلائي في جسدي، ولا في مالي، ولا في أهلي، وسهِّل علي ما استثقلَته نفسي. 

الأكثر قراءة

عاجل.. صحيفة: إسرائيل تدرس تسليح مدنيين فى غزة لحماية المساعدات

الضربة القاضية.. قرارات «المركزى» تكتب شهادة وفاة «السوق السوداء للدولار»

قرار جديد من وزير البترول بخصوص مواعيد شهر رمضان

الخطيب يهنئ لاعبى الأهلى وجهازهم الفنى بالكأس ويشيد بالدور الكبير للجماهير

محافظ القليوبية يشرف على إزالة برج سكنى مخالف بشبرا الخيمة

الزراعة: انخفاض أسعار الدواجن والبيض خلال شهر رمضان بنسبة 30%

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

ماذا يرى معهد واشنطن فى أسرار حلول الأزمة الاقتصادية فى مصر؟

عبدالوهاب الحمادي

الرثاء الخفى من منصور إلى عاصى الرحبانى

ماجد حبته

ويبقى أثر الشهداء.. طبعًا

سارة شريف

هامش المناورة

محمد جلال فراج

آلام المعلم حنفى وبنته حميدة 2-2

صفاء النجار

فيلم DUNE.. أينما توجد الطاقة يتفجر الصراع

وائل لطفي

زيارة جديدة للخديوي إسماعيل (1)

أميرة عبد الكريم

قيم أم حقوق ضائعة فى الشارع اللى وراه؟

صور

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

محطة تل أبيب

المزيد

مفاوضات الدقيقة 90.. ترتيبات تهدئة بين إسرائيل والفلسطينيين فى رمضان

أمريكا ودول عربية وأوروبية تعمل على فتح ممر بحرى لإيصال المساعدات إلى غزة

بريطانيا تنضم للولايات المتحدة فى ممر المساعدات البحرية لغزة