الحرص على أدعية الفجر من أكثر العبادات التي يواظب الكثير عليها، خاصة عقب أداء صلاة الفجر، لما لهذا التوقيت من مكانة مهمة ومميزة ذكرت في القرآن الكريم.

وننشر في التقرير التالي دعاء الفجر اليوم السبت 9 مارس 2024، وكذلك عدد من الأدعية المستجابة الأخري.

دعاء الفجر مكتوب

دعاء الفجر اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العفو والعافية اللهم إني أسألك الغنى والسعة اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى.

اللهم إني أسألك أن تحفظني من شر الشيطان الرجيم ومن كل سوء.

اللهم إني أسألك أن تجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين.



اللهم إني أسألك أن تبارك لي في رزقي وتوسع علي في معيشتي وتفتح علي أبواب رحمتك.

اللهم إني أسألك أن تجعلني من الذاكرين لك الشاكرين لك المطيعين لك.



اللّهُـمَّ اسْتُرْ عَوْرَاتِي وَآمِنْ رَوْعَاتِي، وَاكْفِنِي هَمَّي وَغَمِّي.

اللّهُـمَّ احْفَظْنِي بِحِفْظِكَ، وَوَكِّلْنِي بِكَلَائِكَ، وَارْعَني بِرَعْيَتِكَ.

. اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلامُ، وَمِنْكَ السَّلامُ، تَبارَكْتَ يا ذا الجَلالِ وَالإِكْرامِ.

اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي اللهم إنى أسألك خشيتك في الغيب والشهادة وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضى وأسألك القصد في الفقر والغنى وأسألك نعيما لا ينفد وأسألك قرة عين لا تنقطع وأسألك الرضا بعد القضاء وأسألك برد العيش بعد الموت وأسألك لذة النظر إلى وجهك وأسألك الشوق إلى لقائك من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين.

اللَّهمَّ أنت ربِّي لا إله إلا أنت، عليك توكَّلت، وأنت ربُّ العرش العظيم، ما شاء اللّه كان، وما لم يشأ لم يكُن، ولا حول ولا قوَّة إلا باللّه العليِّ العظيم، أعلم أنَّ اللّه على كلِّ شيء قدير، وأنَّ اللّه قد أحاط بكلِّ شيء علمًا، اللَّهمَّ لا تجعل ابتلائي في جسدي، ولا في مالي، ولا في أهلي، وسهِّل علي ما استثقلَته نفسي.