الأحد 10 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

غدًا غرة شهر رمضان فى قطر والإمارات والبحرين واليمن.. والثلاثاء فى سلطنة عمان

شهر رمضان
شهر رمضان

أعلنت قطر والإمارات والبحرين واليمن أن يوم غدٍ الإثنين هو أول أيام شهر رمضان المبارك لعام 1445هـ، فيما أعلنت سلطنة عمان أن بعد غد الثلاثاء هو أول أيام شهر رمضان.


ففي قطر، ذكرت لجنة تحري رؤية الهلال بوزارة الأوقاف والشئون الإسلامية القطرية، في بيان لها، أن يوم غدٍ الإثنين الموافق 11 من شهر مارس هو أول أيام شهر رمضان المبارك.


وفي الإمارات، أعلنت اللجنة المكلفة بتحري رؤية هلال شهر رمضان المبارك لعام 1445 أن يوم غدٍ الإثنين هو غرة شهر رمضان المبارك، وذلك بعد التحري ومراعاة جميع طرق الإثبات الشرعية وبعد الاتصالات التي أجرتها مع الدول المجاورة، حيث ثبتت لديها الليلة رؤية هلال شهر رمضان المبارك لهذا العام.

 

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وفي البحرين، أعلنت هيئة الرؤية الشرعية أن يوم غدٍ الإثنين الموافق 11 مارس 2024 هو غرة أول أيام شهر رمضان المبارك لعام 1445هـ.


وأشارت الهيئة- في بيان لها- إلى أنها اجتمعت مساء اليوم، وحيث إنه لم يتقدم للهيئة أحد يدلي بشهادته، إلا أنه ثبت شرعًا بالسعودية رؤية هلال شهر رمضان في هذه الليلة بشهادة عدد من الشهود العدول، وعليه فإن الهيئة قد قررت أن يكون يوم غدٍ الإثنين هو أول أيام شهر رمضان المبارك لعام 1445هـ، ويجب صيامه.

 

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بدورها، أعلنت وزارة الأوقاف والإرشاد اليمنية أن يوم غدٍ الإثنين هو غرة شهر رمضان المبارك، بناءً على ثبوت رؤية الهلال عند بعض الدول التي تشترك مع اليمن في نفس مطالع الهلال ورؤيته.


وفي سلطنة عمان، أعلنت وزارة الأوقاف والشئون الدينية العمانية أن بعد غد الثلاثاء هو غرة شهر رمضان المبارك لعام 1445هـ؛ لعدم ثبوت رؤية هلال الشهر الفضيل مساء اليوم، وعليه يكون يوم غدٍ الإثنين المتمم لشهر شعبان.

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