الأحد 10 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

البيان الختامى للقاء الأطراف الليبية بالجامعة العربية يؤكد على رفض التدخلات الأجنبية

عقيلة صالح
عقيلة صالح

أصدر كل من رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، ورئيس المجلس الرئاسي ورئيس المجلس الأعلى الليبي، اليوم الأحد، بيانًا مشتركًا عقب لقائهم المشترك بمقر جامعة الدول العربية.

وأكد البيان على سيادة ليبيا واستقلالها ووحدة أراضيها ورفض أي تدخلات خارجية سلبية في العملية السياسية الليبية.

وقال البيان إنه بمرجعية الاتفاق السياسي وملاحقه، تُشكل لجنة فنية خلال فترة زمنية محددة للنظر في التعديلات المناسبة لتوسيع قاعدة التوافق والقبول بالعمل المنجز من لجنة (6+6) وحسم الأمور العالقة حيال النقاط الخلافية حسب التشريعات النافذة.

وشدد على وجوب تشكيل حكومة موحدة مهمتها الإشراف على العملية الانتخابية وتقديم الخدمات الضرورية للمواطن.  

كما أكد البيان على توحيد المناصب السيادية بما يضمن تفعيل دورها المناط بها على مستوى الدولة الليبية. 

وطالب البيان دعوة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والمجتمع الدولي لدعم هذا التوافق في سبيل إنجاحه.

فيما اتفق المجتمعون على عقد جولة ثانية بشكل عاجل لإتمام هذا الاتفاق ودخوله حيز التنفيذ.

كما ثمن الحاضرون دور جامعة الدول العربية على تقريب وجهات النظر للوصول إلى إتمام العملية الانتخابية بليبيا.

عقيلة صالح مجلس النواب المجلس الأعلى الليبي المجلس الرئاسي جامعة الدول العربية تدخلات خارجية ليبيا

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