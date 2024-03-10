حماس: الاحتلال يتهرب من جرائمه التى يرتكبها بحق الفلسطينيين

اعتبرت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، اليوم الأحد، أن ما كشف عنه الإعلام العبري من إقرار جيش الاحتلال الإسرائيلي بقتله للمسن الفلسطيني الأصم، ذي الثلاثة وسبعين عامًا، عطا إبراهيم المقيد، في منزله غرب مدينة غزة بدمٍ بارد ودون أن يشكِّل أي تهديد لجنود الاحتلال، والإعلان عن عزمه فتح تحقيق في الجريمة؛ هو محاولة تضليلية من جيش الاحتلال.

وأضافت حماس في بيان: "وذلك للتهرُّب من الجرائم الممنهجة التي يرتكبها بحق المدنيين الفلسطينيين، بعد افتضاحها وخروجها إلى العلن، كما غيرها من الجرائم الوحشية المستمرة، ومنها ما عرضته قناة الجزيرة اليوم، ويُظهِر قنص جيش الاحتلال النازي فتىً فلسطينيًا وقتلِه، في محيط مدرسة الفاخورة بمخيم جباليا، ديسمبر الماضي".

ودعت حماس المجتمع الدولي، والمؤسسات الحقوقية والقضائية الدولية، إلى توثيق هذه الجرائم، والعمل على محاسبة هذا الكيان المارق على جرائمه التي تخطّت كل حدود، بحقّ المدنيين الأبرياء، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لوقف جريمة الإبادة الجماعية المستمرة التي يرتكبها جيش الاحتلال الإرهابي في قطاع غزة.