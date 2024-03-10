الأحد 10 مارس 2024
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محافظات

محافظ دمياط تشيد بمبادرات البنك الزراعى لخدمة المجتمع

منال عوض
منال عوض

أشادت محافظ دمياط منال عوض، بمبادرات البنك الزراعي لخدمة المجتمع، موضحة أن المحافظة حريصة على تحقيق التعاون مع البنك للوصول إلى المستهدفين وتقديم الدعم اللازم لهم، معربة عن تطلعها إلى التعاون مع البنك لدعم المجالات المختلفة.
جاء ذلك خلال لقاء المحافظ، اليوم، مع وفد البنك الزراعي المصري عبدالحميد الشابوري رئيس منطقة شرق الدلتا، ورئيس قطاع دمياط أسامة حلمي. 

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وتناول اللقاء استعراض آلية استكمال سُبل التعاون بين المحافظة والبنك لرعاية الفئات الأكثر احتياجًا، وذلك في إطار الدور المجتمعي للبنك تزامنًا مع حلول شهر رمضان المبارك، حيث تسلمت المحافظ بونات لشراء مواد غذائية من الجمعيات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية بإجمالى دعم 250 ألف جنيه تمهيدًا لتوزيعها على المستحقين وبالأخص بالقرى. 

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محافظ دمياط منال عوض مبادرات البنك الزراعي لخدمة المجتمع التعاون مع البنك البنك الزراعي المصري عبدالحميد الشابوري رئيس منطقة شرق الدلتا رئيس قطاع دمياط أسامة حلمي

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