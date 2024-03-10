الأحد 10 مارس 2024
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حوادث

للتهنئة بشهر رمضان.. رئيس "قضايا الدولة" يستقبل وزير الأوقاف

رئيس قضايا الدولة
رئيس قضايا الدولة يستقبل وزير الأوقاف

استقبل المستشار مسعد عبدالمقصود الفخراني رئيس هيئة قضايا الدولة، اليوم، الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف للتهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك والتباحث حول قضايا وزارة الأوقاف.

وأشاد بالدور الرائد الذي يقوم به قسم هيئة قضايا الدولة بوزارة الأوقاف، حفاظًا على الحق والمال العام لوزارة الأوقاف.

 

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حضر اللقاء من جانب الوزارة المستشار كرم جميل نائب رئيس قضايا الدولة رئيس قسم الهيئة بوزارة الأوقاف، والمستشارون أعضاء القسم، والدكتور عبدالله حسن مساعد الدكتور وزير الأوقاف لشئون المتابعة والمتحدث الرسمي باسم الوزارة.

كما حضر اللقاء من جانب الهيئة كل من المستشارين نواب رئيس الهيئة، المستشار عبدالعال جرنة رئيس إدارة التفتيش، والمستشار محمد حسن الأمين العام، والمستشار أحمد سعد المشرف على مكتب المستشار رئيس الهيئة.

صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها.

شهر رمضان وزير الأوقاف رئيس قضايا الدولة المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس هيئة قضايا الدولة الدكتور محمد مختار جمعة

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