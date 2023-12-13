الأربعاء 13 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

رئيس هيئة قضايا الدولة يشكر "الوطنية للانتخابات" والقائمين على انتخابات الرئاسة

المستشار مسعد عبد
المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني

توجه المستشار مسعد عبدالمقصود الفخراني، رئيسهيئة قضايا الدولة، رئيس غرفة عمليات متابعة عملية الانتخابات الرئاسية، بخالص الشكر والتقدير للهيئة الوطنية للانتخابات لما قدمته من إسهامات جليلة لإخراج العملية الانتخابية في سهولة ويسر وظهرت بالشكل اللائق الذي أشاد به القاصي والداني داخل مصر وخارجها.

وخص الفخراني بالشكر والتقدير رجال القوات المسلحة والشرطة البواسل لما بذلوه من جهد كبير في تأمين العملية الانتخابية وحفظ الأمن والأمان لجموع المواطنين والناخبين أثناء عملية الاقتراع وبعدها.

كما تقدم بالشكر والتقدير لجميع أعضاء الجهات والهيئات القضائية (رؤساء اللجان العامة والفرعية) لما قاموا به وبذلوه من جهد وعناء طوال فترة العملية الانتخابية منذ بدايتها حتى تسليم الحصر المبدئي لما حصل عليه السادة المرشحون، للهيئة الوطنية للانتخابات لإعلان النتائج النهائية لها.

وثمن رئيسهيئة قضايا الدولة ما قدمه زملاؤه وأبناؤه من مستشاري وأعضاء قضايا الدولة بكل ربوع مصر من إسهامات محمودة في هذا المجال.

كما تقدم بكل التحية والتقدير  للشعب المصري العظيم لممارسته حقه وواجبه الدستوري في الانتخابات الرئاسية بهذا الشكل غير المسبوق أمام العالم، وهذا ليس بغريب فقد أثبت الشعب المصري الأصيل عبر التاريخ أنه صاحب المعدن النفيس الذي يظهر بريقه عند الشدائد.

وأضاف: "كامل الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي، فما كان كل ما تقدم من جهد ليحدث إلا لما أتاحه من مناخ ديمقراطي سليم ليباشر الشعب المصري العظيم حقه في اختيار رئيسه بكل حرية وسهولة ويسر".

المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني مسعد عبد المقصود الفخراني قضايا الدولة عملية الانتخابات الرئاسية

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