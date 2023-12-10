الأحد 10 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

غرفة عمليات هيئة قضايا الدولة تتابع تطورات الانتخابات الرئاسية لحظة بلحظة

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

تتابع غرفة عمليات هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني تطورات العملية الانتخابية للانتخابات الرئاسية لحظة بلحظة، لتذليل أي عقبات أمام المشرفين على العملية الانتخابية.

جدير بالذكر أن  المستشارين أعضاء غرفة العمليات قاموا اليوم بالإدلاء بأصواتهم الانتخابية بصحبة المستشار رئيس الهيئة أمام لجنة التنمية الزراعية بالدقى لجنة رقم 12، التى ترأسها المستشارة شرين حمد وكيل قضايا الدولة، صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس قضايا الدولة المتحدث الرسمى باسمها.

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وذلك بعد انتهاء فترة الصمت الانتخابي وتوقف الدعاية الانتخابية للمرشحين للانتخابات الرئاسية، وذلك وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية. 

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات. 

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة. 

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