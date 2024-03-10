الأحد 10 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

"الصحة العالمية" تنصح بعدم الإفراط فى تناول الطعام لتجنب عسر الهضم

الصحة العالمية
الصحة العالمية

قالت منظمة الصحة العالمية في بيان لها اليوم، إن البيانات تشير إن الصيام يمكن أن يدعم صحتك في رمضان، ومن أمثلة ذلك تعزيز الجهاز الهضمي وتحسين كفاءته، ويعد شهر رمضان فرصة سانحة لاكتساب عادات صحية يمكن أن تؤدي إلى فقدان منتظم للوزن، ومن ثم تحسين الصحة والعافية، وتنصح بعدم الإفراط في تناول الطعام لتجنب عسر الهضم.

ضرورة تناول الخضراوات عند الإطار لأنها مليئة بالفيتامينات والمعادن والألياف

وأوصت منظمة الصحة العالمية، بضرورة تناول الخضراوات، لأن الخضراوات مليئة بالفيتامينات والمعادن والألياف، والسلطات متنوعة الألوان صحية أكثر، إذ يشير كل لون من ألوانها إلى أنواع مختلفة من المغذيات، حاول أن تتناول الخضراوات مرتين فى كل وجبة، بما فى ذلك كوب من الخضراوات الورقية النيئة، أو نصف كوب من الخضراوات النيئة الأخرى.

 يجب اختيار الكربوهيدرات المفيدة للصحة خلال وجبة الإفطار

وشددت على أهمية اختيار الكربوهيدرات المفيدة للصحة، ويجب أن تحتوى وجبة الإفطار على كربوهيدرات معقدة ومفيدة للصحة، ويمكن أن يكون الأرز البني، والمكرونة المصنوعة من الحبوب الكاملة، وخبز الحبوب الكاملة، والبطاطس، والبرغل، خيارات مناسبة لصحتك، وتشكل الكربوهيدرات المعقدة مصدرًا رائعًا للألياف والمعادن وكذلك الطاقة.

وأضافت، إنه يجب تناول البروتين الخالي من الدهون، ومن المهم جدا تناول البروتينات الصحية الخالية من الدهون وجبة الإفطار، مثل لحوم الأبقار والحليب والزبادى والبيض والجبن والسمك والدواجن، وتحتوي تلك المواد على مجموعة متنوعة من الأحماض الأمينية، وهي ضرورية للحفاظ على كتلة العضلات.

 تناول الفواكه التى تحتوى على السكريات الطبيعية بديلًا عن الحلويات أو الكعك

ونصحت المنظمة بالتمهل أثناء تناول وجبتك، وأن تناول كمية كبيرة من الطعام دفعة واحدة وبسرعة يمكن أن يسبب عسر الهضم ومشاكل أخرى فى المعدة، أما تناول حصص صغيرة وببطء فهو أنفع لصحتك العامة، وهو أفضل طريقة لتجنب زيادة الوزن. وقالت، إنه يجب تجنب الأطعمة العالية المحتوى من الدهون، والصوديوم، والسكر، وتجنب تناول الأطعمة المقلية، واستبدل بها الأطعمة المخبوزة، أو المطهوة على البخار، أو الكثيفة المَرق، أو المشوية، واستخدم الأعشاب والتوابل بديلًا عن الملح، وتناول الفواكه التى تحتوى على السكريات الطبيعية بديلًا عن الحلويات أو الكعك، أو المخبوزات الأخرى التى تحتوى على السكر المكرر أو المحليات الصناعية.

كما أوصت بالمواظبة على ممارسة روتين معتدل من التمارين الرياضية، قد تشعر بالتعب فى الأيام القليلة الأولى من الصيام، لذا، لا تضغط على نفسك لممارسة التمارين الرياضية بقوة، وجرب أن تواظب على ممارسة تمارين أهدأ قليلًا وأخف تأثير  بدلا من ذلك، مثل المشي بنشاط بعد غروب الشمس مباشرة وقبل الفجر مباشرة.

وأضافت المنظمة، إنه يتعين على كل من يعانى من حالة صحية، مثل الأمراض القلبية أو ارتفاع ضغط الدم أو السكري، أن يلتمس المشورة الطبية قبل الشروع فى الصيام. وينبغى أيضًا على النساء الحوامل والمُرضِعات استشارة أطبائهن. 

 

منظمة الصحة العالمية البيانات تشير الصيام يدعم صحتك الجهاز الهضمي رمضان ف تحسين الصحة والعافية

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