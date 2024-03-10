للطلاب.. كيف تزيد من تركيزك للمذاكرة خلال الصيام في رمضان؟

ساعات قليلة تفصلنا عن شهر رمضان الكريم، ويأتي رمضان هذا العام بالتزامن مع امتحانات الشهر وأيضًا الاستعداد لامتحانات الثانوية العامة، ويبحث العديد من الطلاب عن طرق من أجل التركيز في المذاكرة فى رمضان.

وترصد الدستور خلال التقرير التالي أبرز هذه النصائح

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⁃ الإكثار من شرب السوائل في الفترة ما بين السحور والإفطار، وأن تحتوي وجبة الإفطار والسحور على أطعمة تحتوي على بروتينات

⁃ الحرص على تناول الخضروات المفيدة للجسم

⁃ التركيز على الأطعمة التي تحوي العناصر الأساسية التي يحتاجها الجسم من (فيتامينات – أحماض أمينية).

- الإكثار من الأطعمة التي تساعد على رفع تركيز الطالب كالمكسرات والفاكهة.

- يجب تقسيم وجبة الإفطار لكي يتم تأهيل الجسم لاستقبال الطعام بشكل تدريجي، دون سحب الدم مرة واحدة نحو المعدة، وبالتالي تكاسل الطالب.

- تجنب الأطعمة ذات الدسم العالي التي تسبب الخمول للصائم.

- اتباع الطالب نظامًا غذائيًا صحيًا شامل لكل احتياجات الجسم.

- الحرص على أخذ فترة كافية من النوم لمساعدة الجسم في الحصول على الراحة الكاملة ليصبح أكثر نشاطًا وحيوية.

- الابتعاد عن كافة وسائل التشتيت مثل التليفون والتلفاز والألعاب الإلكترونية.