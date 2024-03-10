"اقتصادية النواب": الدولة تبذل جهودًا قوية للخروج من الأزمة الاقتصادية

قال النائب عمرو القطامي، أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إن هناك عدد من الجهود المبذولة من قبل الدولة خلال الفترة الأخيرة للخروج سريعًا من الأزمة الاقتصادية، بداية من توجيهات القيادة السياسية طوال الوقت والاهتمام بملف الرعاية والحماية الاجتماعية حتى لا تنعكس آثار هذه الأوضاع على الفئات البسيطة.

وتابع أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب: "إضافة إلى حزمة القرارات الأخيرة غير المسبوقة لدعم فئات المجتمع، وعودة الرئيس للحوار الوطني لمناقشة الملف الاقتصادي للخروج بتوصيات ومخرجات لمواجهة الأوضاع أيضًا، وصفقة رأس الحكمة وما سيتبعها من صفقات وقرار البنك المركزي بشأن سعر الصرف للقضاء على السوق السوداء، ومن ثمَّ، كل هذه الخطوات والقرارات تدعم توجه الدولة للنهوض بالاقتصاد المصري.

وأضاف النائب عمرو القطامي، أن مجلس أمناء الحوار الوطني عقد العديد من الجلسات في حضور كل التنفيذيين لمناقشة الملف الاقتصادي لبحث كيفية الخروج من الأزمة، وخلال الساعات القليلة الماضية أعلن مناقشة الصيغة النهائية تمهيدًا لإصدار توصيات نهائية لعرضها على رئيس الجمهورية والتي سيكون لها دور كبير في مواجهة الأزمة وإيجاد حلول واقعية للأمة ومن ثمَّ ،هناك تضافر وتكاتف لكل جهود الدولة خلال الفترة الأخيرة.

دعم جهود الدولة

وأكد عضو مجلس النواب، أن الحوار الوطني يسهم بقوة في دعم تحركات وتوجهات الدولة في إيجاد حلول للعديد من الملفات ومن ثمَّ، سيكون للملف الاقتصادي حضور خاص وستكون هناك نتائج واقعية ومخرجات وتوصيات سيكون عليها دور كبير في دعم الاقتصاد المصري بمختلف فئاته وقطاعاته خلال الفترة المقبلة.

من جهته، أكد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، ومساعد رئيس حزب الوفد، أن شهداء هذا الوطن رسموا بدمائهم الطاهرة خريطة الوطن الواحد، وضحَّوا بأرواحهم فداءً لترابه وحفاظًا على ثرواته ومقدراته.

وأشاد النائب حازم الجندي، في بيانٍ له، برسائل الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال مشاركته فعاليات الندوة التثقيفية الـ39 للقوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد، وتقديره لتحمل المصريين لظروف عصيبة بدأت منذ جائحة كورونا مرورًا بالحرب الروسية الأوكرانية وحتى حرب غزة، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي، حريص على إحياء ذكرى الشهيد وتكريم أسرهم وأبنائهم تقديرًا لتضحيات آبائهم الأبطال، وتقديم أوجه الدعم المعنوي الزاخر بمعاني المحبة والحنان والعطف.