الأحد 10 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

المواجهة رقم 30| كلوب وجوارديولا.. من يحكم قبضته على قمة البريميرليج؟

كلوب وجوارديولا
كلوب وجوارديولا

يحتضن ملعب "أنفيلد" مساء اليوم الأحد معركة البريميرليج الدائمة في السنوات الماضية، بين يورجن كلوب وخصمه المعتاد بيب جوارديولا.

ويستضيف ليفربول نظيره مانشستر سيتي في قمة الجولة الـ28 من الدوري الإنجليزي، وسط منافسة شرسة على صدارة البريميرليج.

ويتواجد فريق ليفربول حاليًا في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 63 نقطة، متفوقًا على مانشستر سيتي صاحب المركز الثالث بفارق نقطة واحدة فقط، وخلف أرسنال متصدر قمة البريميرليج برصيد 64 نقطة.

اللقاء رقم 30.. من يتفوق في مواجهة كلوب وجوارديولا؟

وستكون مباراة الليلة هي رقم 30 بين كلوب وجوارديولا في تاريخ مواجهاتهما، حيث يتفوق المدرب الألماني بـ12 انتصارًا مقابل 11 للإسباني وحسم التعادل المواجهة في 6 مناسبات.

وفي مواجهات كلوب مع ليفربول ضد سيتي جوارديولا في البريميرليج، خاضا 15 لقاء فاز في 4 وخسر 5 وتعادلا في 6 مباريات.

ولم يعرف كلوب الفوز على جوارديولا في آخر 3 مباريات بينهما بجميع المسابقات، حيث خسر في كأس الاتحاد الإنجليزي ثم الدوري الإنجليزي وحسم التعادل آخر مباراة بينهما.

وكان آخر فوز لـ"كلوب" على جوارديولا في أكتوبر 2022 عندما تفوق ليفربول على مانشستر سيتي في البريميرليج بهدف نجمنا المصري محمد صلاح.

ويتفوق السيتي بقيادة بيب في آخر 10 مواجهات بالدوري الإنجليزي على كلوب والريدز بـ4 انتصارات مقابل انتصارين فقط للريدز وتعادلا في 4 مناسبات.

ويسعى فريق ليفربول، تحت قيادة المدرب الألماني يورجن كلوب، لمواصلة نغمة الانتصارات، من أجل استعادة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، أملًا في التتويج باللقب هذا الموسم، مستغلًا في ذلك عاملي الأرض والجمهور.

ويخوض فريق ليفربول مباراة اليوم وسط معنويات مرتفعة، بعدما تغلّب على نوتينجهام فورست بهدف نظيف في الجولة الماضية من الدوري الإنجليزي، ثم حقق فوزًا كبيرًا على سبارتا براج التشيكي بنتيجة 5-1 في ذهاب دور الـ16 من بطولة الدوري الأوروبي.

في المقابل، يرغب فريق مانشستر سيتي، تحت قيادة المدرب الإسباني بيب جوارديولا، في تحقيق نتيجة إيجابية بمباراة اليوم وحصد الثلاث نقاط أيضًا، في محاولة لخطف صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي والدفاع عن اللقب.

ويدخل فريق مانشستر سيتي هذا اللقاء وسط معنويات مرتفعة أيضًا، بعدما حقق فوزًا ثمينًا على جاره وغريمه مانشستر يونايتد بنتيجة 3-1 في الدوري الإنجليزي، ثم تغلّب على كوبنهاجن الدنماركي بنتيجة 3-1، ليتأهل للدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا.

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