الأحد 10 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

الخشت: الجامعة حريصة على تنمية روح الابتكار والإبداع لدى طلابها

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

أعلن الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، عن فوز فريقين من طلاب قسم الهندسة المعمارية بكلية الهندسة خلال مشاركتهم في منتدى المتوسط السابع the 7th Mediterranean Green Forum 2024، والذي عقد بجامعة فلورنسا بإيطاليا خلال الفترة من 14 وحتى 16 فبراير 2024.

وهنأ الدكتور محمد الخشت، الطلاب الفائزين بالجائزة الأولى في مقرر دراسات تخصصية في البيئة، وبالجائزة الثانية (مشاركة) من طلاب الدراسات العليا بالقسم في مقرر دراسات تكامل النظم البيئية لكفاءة الطاقة في المباني، مؤكدًا كفاءة طلاب الجامعة وتميزهم وقدرتهم على المشاركة الفعالة والمشرفة في المسابقات المحلية والدولية في مختلف المجالات والفوز بمراكز متقدمة.

وأكد رئيس جامعة القاهرة، حرص الجامعة على تنمية روح الابتكار والإبداع والإتقان في كل أعمال أبنائها، وإحداث التكامل في المجالات التي يدرسونها، بالإضافة إلى تشجيعهم على التواصل مع أقرانهم من مختلف الجامعات العالمية، ودعم المشروعات الطلابية التي تهدف إلى إيجاد حلول مبتكرة في مختلف المجالات.

txt

إحداهن تبرعت بمجوهراتها لبناء جامعة القاهرة.. إسهامات نساء الأسرة العلوية في تطوير البلاد

txt

جامعة القاهرة: نهدى المجتمع كوكبة من اللغويين فى حفل تخرج دار العلوم

من جانبه، قال الدكتور حسام عبدالفتاح عميد كلية الهندسة، إن جوائز منتدى المتوسط السابع تم الإعلان عنها يوم 16 فبراير 2024 بإيطاليا، وبلغت قيمة الجائزة الأولى 1000 يورو، والجائزة الثانية 500 يورو، مؤكدًا أن فريقي كلية الهندسة الفائزين حصلا على التشجيع والدعم الكامل من الدكتور محمد الخشت رئيس الجامعة ومن إدارة الكلية وتمكنا من تحقيق الفوز المشرف لمصر والجامعة.

ولفت الدكتور محسن أبوالنجا أستاذ الهندسة المعمارية والتنمية المستدامة والمشرف على فرق طلاب هندسة القاهرة، إلى أن المنتدى ضم مشاركين من دول أوروبية وعربية، موضحًا أن الفريق الأول ضم الطلاب (رادة عصام - أحمد عزب - أشرقت محمد - إسلام أيمن)، وضم الفريق الثاني مجموعة من طلاب الدراسات العليا بالقسم وهم (شهد درغام - نورين كرار - شاهندا حجاجي - آية هدهود - محمد ربيع).

وأوضح أن الطلاب الفائزين بالجائزة الأولى قد نافسوا 18 مجموعة تضم 72 طالبًا وطالبة ممثلين لدول عربية وأوروبية من إيطاليا، وإسبانيا، وتركيا، والأردن، والمغرب، وتونس ومصر، مشيرًا إلى أن لجنة التحكيم قامت بتقييم المشروعات المشاركة بنظام التصويت من جميع الحضور (voting)، وبمشاركة 180 من الأساتذة، وأساتذة مشاركين، وأساتذة مساعدين، وباحثين وطلاب دكتوراه وماجستير يمثلون 23 جامعة أوروبية وعربية، وخبراء من الصناعة ورئيس جمعية المعماريين الإيطاليين.

كلية الهندسة الخشت دراسات تخصصية في البيئة جامعة فلورنسا بإيطاليا الهندسة المعمارية

الأكثر قراءة

عاجل| الطريق 749.. خطة الاحتلال الإسرائيلى لتقسيم غزة ومنع عودة السكان للشمال

كيف تغيرت أسعار السلع والخدمات خلال عام؟

استقرار أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في بداية التعاملات الأسبوعية

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم السبت 9-3-2024

شقيق دانى ألفيش ينفى انتحاره داخل السجن فى البرازيل

بعد عودة محمد صلاح.. ليفربول يتحدى مانشستر سيتى فى قمة الدورى الإنجليزى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

أشباه الرجال.. لا يعرفون اليوم العالمى للمرأة

وائل لطفي

رسائل يوم الشهيد

ماجد حبته

سننعم بحصاد جهدنا.. قريبًا

أحمد بهاء الدين شعبان

كاد المُعَلِّم...!

علي سعدة

يوم المرأة

محمد رفعت

المصريون وشهر الخير!

د. منى حلمى

ذنوب الفقراء

تساو جينغ نيان

الجذور الثقافية للفكر الديمقراطى فى الصين

صور

عزاء شيخ الصحفيين الكاتب محمد عبدالجواد

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون إسرائيليون يحطمون شواهد قبور فى "باب الرحمة" الملاصقة للأقصى

حماس تعلن أسماء 4 محتجزين قتلوا جراء الغارات الإسرائيلية

10 شهداء بينهم أطفال فى قصف الاحتلال منزلًا غرب مخيم النصيرات