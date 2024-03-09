جامعة القاهرة: نهدى المجتمع كوكبة من اللغويين فى حفل تخرج دار العلوم

نظمت كلية دار العلوم بجامعة القاهرة، حفلًا جماهيريًا لتخريج دفعة الشاعر الكبير طاهر أبوفاشا، في إطار احتفالات الكلية بمرور 150 عامًا على إنشائها برعاية الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، وإشراف الدكتور أحمد بلبولة عميد الكلية.

وقال الدكتور محمود السعيد، نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون الدراسات العليا والبحث العلمي، إننا نحتفل بخريجي دار العلوم وفي الوقت ذاته نهدي للدولة المصرية كوكبة من الأبناء الذين نهلوا من المعرفة والخبرة التى اكتسبوها من خلال المقررات الدراسية والأنشطة الطلابية.

وأوضح «السعيد» خلال كلمته التى نقلها نيابة عن رئيس الجامعة، أن كل من ينتمى لجامعة القاهرة يعتز بكلية دار العلوم التى تسعى للتميز على المستوى القومي والدولي في دراسة اللغة العربية والعلوم الإسلامية، كما تسهم دار العلوم في إعداد الكوادر المتميزة لمصر والوطن العربي.

ومن جانبه، قال الدكتور أحمد بلبولة، عميد كلية دار العلوم، إن الاحتفال بتخريج دفعات جديدة يأتي في إطار الاحتفال بمرور 150 عامًا على تأسيس الكلية على يد على باشا مبارك، تحت اسم الشاعر طاهر أبوفاشا رائد الدراما المصرية، مشيرًا إلى أن دار العلوم أخرجت أعلامًا في مختلف علوم اللغة والتراث منذ مطلع القرن العشرين، ولم تتخلف دار العلوم عن دورها في دعم مصر والأمة العربية من المحيط إلى الخليج.

وأشار «بلبولة» إلى أن العمل المؤسسي لا يركن إلى الماضي ولا يعرف الفردية، ودار العلوم الآن بفضل علمائها وأساتذتها تصل الماضي بالحاضر لتصنع المستقبل، وتعمل في فريق واحد من أجل مصر بمباركة جامعة القاهرة، مؤكدًا أن دار العلوم تعمل وفقا لمبادئ راسخة وأسس وطنية لا تتزعزع، وأن المسئولية توجب العمل وفقًا لمبادئ التشاور وحوار الأجيال وتعاون الخبرات.

وأكد الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي ومدير مكتبة الإسكندرية السابق عضو مجلس الكلية، أن كلية دار العلوم من أعرق الكليات وأكثرها مجدا وقيمة، وهي كلية مثيرة للاحترام والتقدير واعتبرها كلية الكليات، لأنها الأم التى انبثقت منها وعنها فروع ودراسات واهتمامات كبيرة، لافتًا إلى أنه التقى العديد من خريجي كلية دار العلوم في مختلف بلاد العالم يحتلون المقاعد الكبيرة والمؤثرة في مختلف المجالات، والكثيرون من أعلام الدول العربية مدينون بالفضل لهذه الكلية، متابعا «كنت مقيما خلال دراستي الجامعية مع طلاب دار العلوم وكنت أقرأ كتبهم الغنية، وفي بعض المراحل تصدرت الكلية جامعة القاهرة عن جدارة، وكان طه حسين يسأل دائمًا أزهري أنت أم درعمي، احترامًا لقيمة الكلية التى تضاهي الأزهر الشريف بمكانته القديرة، فهي المعقل الحقيقي للأدب والفكر وأيقونة جامعة القاهرة وكلياتها.

جاء ذلك بحضور نواب رئيس جامعة القاهرة وعمداء الكليات والعمداء السابقين لكلية دار العلوم، والنائبة صبورة السيد عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، وأعضاء هيئة التدريس والخريجين والخريجات وذويهم وعدد من الصحفيين والإعلاميين، وجرى تكريم أعلام الكلية والخريجين ومنحهم الدروع التذكارية.