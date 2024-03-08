حكّما نهائيا ببراءة رئيس جامعة القاهرة من اتهام بعدم تنفيذ بعض الأحكام القضائية

قضت جنح مستأنف الهرم في جلستها الخميس، ببراءة رئيس جامعة القاهرة الدكتور محمد الخشت من اتهام مزعوم بعدم تنفيذ بعض الأحكام القضائية الصادرة لبعض اعضاء هيئة التدريس بالجامعة، ورفض الدعوى المدنية المرفوعة من الخصم وإلزام الخصم بالمصاريف وأتعاب المحاماة.

ونص حكم محكمة جنح مستأنف الهرم على براءة الدكتور رئيس جامعة القاهرة مما نسب إليه بحكم نهائي وإلغاء الحكم السابق بشأن حبس رئيس جامعة القاهرة وذلك لثبوت قيام الجامعة بتنفيذ الأحكام القضائية وعدم صحة ما أدعاه المدعون بالحق المدني.

وقال الدكتور محمد هيبة، المستشار الإعلامي لجامعة القاهرة إن حكم القضاء كشف زيف ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية بشأن النزاع القضائي الخاص بتلك القضية وأن ما سبق أن صدر كان مجرد حكم ابتدائي وليس نهائيا، وأن مضمونه كان يتعلق برئيس جامعة القاهرة وعميد كلية الزراعة وأمين الكلية بصفتهم الوظيفية.

المحكمة ترفض الدعوى المدنية المرفوعة من الخصم وإلزام الخصم بالمصاريف وأتعاب المحاماة.



وأضاف: "أن صدور الحكم اليوم بالبراءة وضع الأمر فى نصابه، علما بأن الحكم السابق

كان يختص بتنفيذ حكم نفذته الجامعة بالفعل، ونفذت واجباتها تجاه تنفيذ الأحكام القضائية".

من جانبها أكدت جامعة القاهرة فور صدور الحكم النهائي ببراءة رئيس الجامعة مما نسب اليه وإلغاء الحكم السابق، أن الجامعة كمؤسسة من مؤسسات الدولة تؤكد على احترامها الكامل للأحكام القضائية إيمانا بأنها أحد مظاهر سيادة القانون فى الدول المتقدمة وثقتها الكاملة فى قضاء مصر العريق.

جامعة القاهرة تؤكد على احترامها الكامل للأحكام القضائية وثقتها الكاملة فى قضاء مصر العريق.

وشددت جامعة القاهرة، أنه دائما وابدا ما تؤكد علي احترام أحكام القضاء وتنفيذها فور صدورها مباشرة دون تباطؤ أو تأخير، مشيرة إلي أن رئيس جامعة القاهرة الدكتور محمد الخشت كان دائم الحرص علي المتابعة مع الشؤون القانونية بالجامعة لتنفيذ الأحكام القضائية فورًا.