الأحد 10 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

"الزراعة" تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعى محصول الفول السودانى خلال مارس

محصول الفول السوداني
محصول الفول السوداني

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول الفول السوداني مراعاتها، خلال شهر مارس، وتمثلت التوصيات في الآتي.

أهم العمليات

- يتم تجهيز الأرض وذلك بإجراء حرثين متعامدتين في الأراضي القديمة وإجراء حرثه واحدة في الأراضي الرملية مع التزحيف وتخطيط الأرض بمعدل 12 خط / قصبتين.

-  يضاف 20 م3 للفدان سماد بلدي قديم متحلل خالٍ من بذور الحشائش قبل إجراء الخدمة وأثناء الخدمة يضاف 200 كجم سماد سوبر فوسفات.

توصيات فنية لمزارعي محصول السمسم خلال شهر مارس


وأصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول السمسم مراعاتها، خلال شهر مارس، وتمثلت التوصيات في الآتي.

- إعداد الأرض للزراعة وذلك بعد التخلص من الحشائش أثناء الخدمة وقبل الزراعة ولذلك تعطي رية كدابة.
- تحـرث الأرض الثقيلة مرتين متعامدتين وتزحـف وتنعـم وتسـوي لسهولة التحكـم في مياه الـري وفي الأراضي الحفيفـة يكتفي بحرثة واحدة وبخطط بمعدل 14خط / قصبتين أو مصاطب عرض المصطبة من 80-100 وتقسم  إلى أحواض 5×5 في الأراضي الحفيفة و6×6 في الأراضي القديمة وإلي 4×4 في الأراضي الرملية والجديدة.

- إضافة السماد الفوسفاتي بمعدل 100 كجم سوبر فوسفات عند تجهيز الأرض. 
- إضافة 10-15م3 سماد عضوي متحلل خالٍ من بذور الحشائش قبل الحرث في الأراضي القديمة ويضاف 20 م في الأراضي الرملية والفقيرة.

الزراعة تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي محصول الفول السوداني خلال شهر

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