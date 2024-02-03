السبت 03 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

المرصد السورى يعلن حصيلة الضربات الجوية على الحدود العراقية

الضربات الجوية الأمريكية
الضربات الجوية الأمريكية

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، أمس الجمعة أن حصيلة الضربات الأمريكية على الحدود السورية العراقية أسفرت عن مقتل 6 أفراد من الجماعات الإيرانية بينهم 3 على الأقل من جنسيات غير سورية.

وأضاف المرصد الصوري أن 4 آخرين أصيبوا، نتيجة الغارات الجوية على منطقة الحيدرية ببادية الميادين، كما استهدفت الغارات مزارعين علي والشبلي بريف مدينة الميادين شرقي دير الزور في سوريا.

واستهدفت الطائرات الأمريكية منطقة الحزام وحي الصناعة في البوكمال قرب الحدود السورية-العراقية.

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