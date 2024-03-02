إعلام فلسطينى: إصابات جراء استهداف طائرات الاحتلال مزارعين شمال بيت حانون

أكد الإعلام الفلسطيني وقوع إصابات جراء استهداف طائرات الاحتلال مزارعين شمالي بيت حانون شمال شرقي قطاع غزة، وفقًا لما أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

واستشهد عشرات الفلسطينيين، وجرح آخرون، أمس الجمعة، إثر قصف جوي ومدفعي إسرائيلي استهدف منازل ومناطق متفرقة في قطاع غزة.

واستشهد طفل، وأصيب آخرون إثر قصف طائرات الاحتلال منزلًا لعائلة أبوغالي في مخيم يبنا وسط رفح جنوب القطاع، كما أدى قصف منزل عائلة "شبات" في بيت حانون شماله لاستشهاد عدد من الأشخاص وجرح آخرين.