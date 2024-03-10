الأحد 10 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

جيرونا يهزم أوساسونا بثنائية ويستعيد الوصافة بالدورى الإسبانى

جيرونا
جيرونا

استعاد جيرونا المركز الثاني في ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم، وذلك عقب فوزه على ضيفه أوساسونا 2 /  صفر، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 28 من المسابقة.

وتقدم جيرونا عن طريق بورتو في الدقيقة 13، قبل أن يسجل سافيو الهدف الثاني في الدقيقة 86.

ورفع جيرونا رصيده إلى 62 نقطة في المركز الثاني، بفارق نقطة عن برشلونة صاحب المركز الثالث، وبفارق أربع نقاط خلف ريال مدريد المتصدر والذي بدوره يلعب غدا مع سيلتا فيجو.

على الجانب الأخر، تجمد رصيد أوساسونا عند 36 نقطة في المركز العاشر.

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