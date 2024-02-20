الثلاثاء 20 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

جيرونا يحقق رقما سلبيا لأول مرة في الدوري الإسباني بالموسم الحالي

جيرونا وأتلتيك بيلباو
جيرونا وأتلتيك بيلباو

عجز نادي جيرونا عن تحقيق الانتصار على نادي أتلتيك بيلباو في بطولة الدوري الإسباني سواء في الدور الأول أو في الدور الثاني.

نتائج جيرونا وأتلتيك بيلباو

وخسر جيرونا على يد أتلتيك بيلباو بنتيجة 2 – 3 في الأسبوع الـ25 على ملعب سان ماميس في مدينة بلباو.

وقبلها كان جيرونا قد تعادل مع أتلتيك بيلباو إيجابيا بنتيجة هدف لمثله في الأسبوع الـ14 على استادي مونتيليفي في مدينة جيرونا.

جيرونا والتعثر في 3 أسابيع متتالية

وبخسارة جيرونا أمام أتلتيك بيلباو تكون هذه هي المرة الأولى التي يتعرض فيها جيرونا للخسارة في أسبوعين متتاليين في الدوري الإسباني إذ في الأسبوع الـ24 تلقى هزيمة ثقيلة على يد نادي ريال مدريد بنتيجة رباعية نظيفة على ملعب سانتياجو برنابيو في مدينة مدريد العاصمة.

كما أنه في الأسبوع الـ23 تعادل أتلتيك بيلباو مع نادي ريال سوسيداد سلبيا على استادي مونتيليفي، ومن ثم لأول مرة في الموسم الحالي يتعثر جيرونا في 3 أسابيع متتالية.

جيرونا لا زال وصيفا

بالرغم من هذه النقطة اليتيمة التي جمعها جيرونا في الأسابيع الثلاثة الأخيرة إلا أنه لم يفقد مركزه وصيفا بل ارتفع رصيده إلى 56 نقطة حصدها من 17 انتصارا، و5 تعادلات في حين لم يتعرض سوى لـ3 خسائر، والمدهش أن منها خسارتان أمام الريال المتصدر، والمنافس المباشر على اللقب. 

جيرونا والتفريط في الاقتراب من الصدارة      

هزيمة جيرونا على يد أتلتيك بيلباو تحديدا أضرته كثيرا إذ لم يتمكن من استغلال تعثر الريال أمام نادي رايو فاليكانو بالتعادل معه بنتيجة إيجابية هدف لكل منهما في الأسبوع الـ25 على ملعب تيريزا ريفيرو في مدينة مدريد ليفرط في فرصة تقليل الفارق عن الريال إلى 3 نقاط فقط، ومن ثم تضييق الخناق عليه لكن ما حدث العكس أن اتسع الفارق ما بينه، والريال إلى 6 نقاط. 

والأخطر من هذا أن أي تعثر جديد لجيرونا سواء بالتعادل أو الهزيمة يكون مهددا بقوة بفقدان مركزه إذ بات يفصله عن نادي برشلونة الذي يحتل المركز الثالث نقطتين فقط.

 

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أتلتيك بيلباو والبقاء في المركز الخامس

على الجانب الآخر بهذا الانتصار على جيرونا عاد أتلتيك بيلباو إلى سكة الانتصارات من جديد بعد تعادله في الأسبوع الـ24 دون أهداف مع نادي ألميريا كما عزز أتلتيك بيلباو موقعه في المركز الخامس بزيادة رصيده إلى 49 نقطة جناها من 14 انتصارا، و7 تعادلات بينما لم يتلق سوى 4 هزائم.

وهذا الانتصار جعل أتلتيك بيلباو يحافظ على فارق النقطتين عن نادي أتلتيكو مدريد الذي يحتل المركز الرابع، ومن ثم حلم دخول المربع الذهبي لم يعد صعب المنال، وبات بالإمكان تحقيقه، وهو أقصى ما يتمناه أتلتيك بيلباو في الموسم الجاري.

بالرغم من أن الريال يعد هو المرشح الأقوى للتتويج بلقب الدوري الإسباني إلا أن الـ13 أسبوعا الأخيرة سوف تنافسا شديدا على اللقب من جيرونا، فهو لا زال المنافس الأقوى، ودخل معه المنافسان التقليديان برشلونة، وأتلتيكو مدريد. 

جيرونا أتلتيك بيلباو الدوري الاسباني جيرونا وأتلتيك بيلباو الجولة 25 الدوري الإسباني

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