مراسل CBC من رفح: مصر تواصل إدخال المساعدات واستقبال الجرحى من غزة

أكد محمد شاهين، مراسل برنامج “في المساء مع قصواء” أنه في إطار التزامها المستمر بدعم الشعب الفلسطيني، تواصل مصر فتح معبر رفح لتسهيل وصول المساعدات واستقبال الجرحى والمسافرين من غزة، موضحا أن هذه الخطوة تأتي ضمن سلسلة من المبادرات المصرية الرامية إلى التخفيف من معاناة سكان غزة.

وخلال تقريره من أمام المعبر، شدد «شاهين»، بمداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي، في برنامجها الذي يبث على قناة سي بي سي، أن على الدور الذي تلعبه القوات المصرية في هذه العملية، معربًا عن امتنانه للمشاركة في هذه المهمة الإنسانية، وقال: "الجنود المصريون لا يعرفون الكلل أو الملل، ويعملون بلا توقف لدعم غزة، حتى في أيام العطل الرسمية كالجمعة".

وأضاف أن جميع العاملين في المعبر، بما في ذلك الموظفين والجنود والمتطوعين وحتى فرق التصوير والإنتاج، يعملون بروح الفريق الواحد، متجاهلين مفهوم الإجازات لأنهم يرون أنفسهم في مهمة وطنية لدعم إخوانهم في غزة.

وأشار إلى أنه خلال 155 يومًا من النزاع في غزة، لم تتخل مصر عن دورها الإنساني، حيث ظل معبر رفح يعمل على مدار الساعة، واختتم: "نحن هنا في أقصى نقطة حدودية في شمال سيناء، نشعر بالأمان والاطمئنان في وطننا، وندرك تمامًا الدور الكبير والمسؤولية الجسيمة التي تقع على عاتقنا تجاه أشقائنا في غزة".