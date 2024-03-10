الأحد 10 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

تحت الضغط.. واشنطن تطالب لبنان بإجراءات صارمة لقطع تمويل حماس وحزب الله

لبنان
لبنان

في خطوة تُظهر تصاعد الضغوط الأمريكية على لبنان، طالب مسؤول بارز في وزارة الخزانة الأمريكية الحكومة اللبنانية باتخاذ إجراءات صارمة لوقف تدفق الأموال إلى حماس وحزب الله. 

جاءت هذه المطالبات خلال زيارة جيسي بيكر، نائب مساعد وزير الخزانة لشؤون آسيا والشرق الأوسط، إلى بيروت، حيث التقى عددا من السياسيين والمسؤولين في القطاع المالي.

التداعيات المحتملة لهذه المطالبات تُثير القلق في أوساط السياسة والاقتصاد في لبنان، فمن جهة، قد تؤدي العقوبات الأمريكية المشددة إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية الراهنة، ومن جهة أخرى، قد تُعقد العلاقات الإقليمية، خاصةً مع إيران، الداعم الرئيسي لحزب الله.

ويُشير المحللون إلى أن الحكومة اللبنانية قد تجد نفسها في موقف صعب، حيث تحاول الموازنة بين الضغوط الدولية والاستقرار الداخلي. ومع ذلك، يُعتقد أن الإجراءات الأمريكية قد تُسهم في تعزيز الجهود الرامية إلى مكافحة تمويل الإرهاب وتعزيز الشفافية المالية في لبنان.

يبقى السؤال المطروح: كيف ستتعامل الحكومة اللبنانية مع هذه المطالبات؟ وهل ستُحدث تغييرات جوهرية في السياسات المالية والأمنية للبلاد؟ الأيام القادمة قد تحمل في طياتها بعض الإجابات.

الضغوط الأمريكية قد تُعقد العلاقات بين لبنان وحلفائه

من جانبهم، يرى مراقبون أن الطلب الأمريكي يُمثل تحديًا كبيرًا للحكومة اللبنانية، التي تحاول الحفاظ على توازن دقيق بين الضغوط الدولية والحاجة إلى الاستقرار الداخلي. يُشدد هؤلاء المراقبون على أن الإجراءات الأمريكية قد تُسرع من وتيرة الإصلاحات المالية في لبنان، لكنها قد تُعرض البلاد لمخاطر اقتصادية وسياسية إضافية.
ويُضيفون أن الضغوط الأمريكية قد تُعقد العلاقات بين لبنان وحلفائه التقليديين في المنطقة، وقد تُسفر عن تغييرات في السياسة الخارجية اللبنانية. ومع ذلك، يُلاحظ المراقبون أن لبنان لديه الفرصة لإظهار التزامه بمكافحة تمويل الإرهاب وتعزيز النظام المالي العالمي.
في الختام، يُعبر المراقبون عن اعتقادهم بأن الأشهر القادمة ستكون حاسمة في تحديد مدى استجابة لبنان للمطالب الأمريكية وتأثيرها على الديناميكيات السياسية والاقتصادية في البلاد.

الضغوط الأمريكية لبنان حماس جيسي بيكر بيروت إيران الحكومة اللبنانية

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