السجن المشدد 6 سنوات ضد نجار فى كفرالشيخ لاتجاره فى الهيروين

قضت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات كفر الشيخ بمعاقبة نجار من إحدى قرى مركز كفر الشيخ، حضوريًا بالسجن المشدد ست سنوات، وتغريمه مائة ألف جنيه لاتجاره في الهيروين وحيازته سلاحا ناريا وزخيرته بدون ترخيص، كما قضت المحكمة بمصادرة السلاح الناري والمضبوطات والزمته المصاريف.

السجن المشدد 6 سنوات ضد نجار في كفرالشيخ لاتجاره في الهيروين

وجاء في قرار الإحالة الصادر من المستشار سعود محمد نجيب، المحامي العام الأول لنيابة كفر الشيخ الكليه أن المتهم في يوم 16-2-2023 بدائرة مركز شرطة كفر الشيخ قد أحرز مخدر الهيروين بقصد الاتجار، كما أحرز سلاحا ناريا غير مششخن عبارة عن فرد خرطوش، غير مرخص وذخيرته.

كان النقيب أحمد عادل كامل، معاون مباحث مركز شرطة كفر الشيخ قد وردت إليه معلومات أكدتها التحريات أن المتهم يقوم بالاتجار في المواد المخدرة بدائرة مركز شرطة كفر الشيخ، وبعد تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة تم ضبط المتهم وبتفتيشه عثر بحوزته على سلاح ناري فرد خرطوش، وبه ذخيرته من ذات العيار وغير مرخص، كما تم ضبط 103 لفافات هيروين بحوزته ومبلغ مالي وهاتف محمول، وأقر بحيازته للمضبوطات وأن الهيروين بقصد الاتجار فيه، والمبلغ المالى من حصيلة ذلك، والتليفون للاتصال بزبائنه، والسلاح الناري للدفاع عن النفس، فتم تحرير محضر بالواقعة واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وبالعرض على الدكتور محمد مختار، وكيل النيابة الكلية تولي التحقيق.