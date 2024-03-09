السبت 09 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

قبل مواجهة إنتر المصيرية.. أتلتيكو يخسر بثنائية من قادش في الليجا

اتلتيكو وقادش
اتلتيكو وقادش

حقق قادش فوزا مفاجئا على ضيفه أتليتكو مدريد 2 -0، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 28 من الدوري الإسباني لكرة القدم.
وتقدم قادش عن طريق خوانمي في الدقيقة 24، قبل أن يضيف اللاعب ذاته الهدف الثاني في الدقيقة 64.
ورفع قادش رصيده إلى 22 نقطة في المركز الثامن عشر.
على الجانب الأخر، تجمد رصيد أتليتكو مدريد عند 55 نقطة في المركز الرابع، بفارق أربع نقاط خلف جيرونا صاحب المركز الثالث، والذي يواجه أوساسونا غدا الأحد ضمن منافسات الجولة ذاتها.

ويأتي ذلك قبل أيام من مواجهة أتلتيكو ضد إنتر الإيطالي في إياب دور الـ 16 بدوري أبطال أوروبا حيث خسر في الذهاب بهدف نظيف في السان سيرو.

قادش اتليتكو مدريد الدوري الاسباني إنتر خوانمي

مواد متعلقة

إنتر ميلان يسعى لمواصلة انتصاراته فى الدورى الإيطالى أمام بولونيا

تاريخ مواجهات أتلتيكو مدريد وأتلتيك بيلباو قبل قمة كأس ملك إسبانيا

الأكثر قراءة

حبس متهم بنشر أخبار كاذبة فى واقعة وفاة طالبة العريش

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم السبت 9-3-2024

تغريم شيرين عبدالوهاب 5 آلاف جنيه فى قضية شهيرة

المنقبون عن الآثار فى بنى سويف: "كنا نحلم بالحصول على الدولارات"

التموين تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن الخبز

قرار جديد من وزير البترول بخصوص مواعيد شهر رمضان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

رسائل يوم الشهيد

ماجد حبته

سننعم بحصاد جهدنا.. قريبًا

أحمد بهاء الدين شعبان

كاد المُعَلِّم...!

علي سعدة

يوم المرأة

محمد رفعت

المصريون وشهر الخير!

د. منى حلمى

ذنوب الفقراء

تساو جينغ نيان

الجذور الثقافية للفكر الديمقراطى فى الصين

حسين دعسة

ماذا يرى معهد واشنطن فى أسرار حلول الأزمة الاقتصادية فى مصر؟

صور

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون إسرائيليون يحطمون شواهد قبور فى "باب الرحمة" الملاصقة للأقصى

حماس تعلن أسماء 4 محتجزين قتلوا جراء الغارات الإسرائيلية

10 شهداء بينهم أطفال فى قصف الاحتلال منزلًا غرب مخيم النصيرات