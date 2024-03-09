قبل مواجهة إنتر المصيرية.. أتلتيكو يخسر بثنائية من قادش في الليجا

حقق قادش فوزا مفاجئا على ضيفه أتليتكو مدريد 2 -0، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 28 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وتقدم قادش عن طريق خوانمي في الدقيقة 24، قبل أن يضيف اللاعب ذاته الهدف الثاني في الدقيقة 64.

ورفع قادش رصيده إلى 22 نقطة في المركز الثامن عشر.

على الجانب الأخر، تجمد رصيد أتليتكو مدريد عند 55 نقطة في المركز الرابع، بفارق أربع نقاط خلف جيرونا صاحب المركز الثالث، والذي يواجه أوساسونا غدا الأحد ضمن منافسات الجولة ذاتها.

ويأتي ذلك قبل أيام من مواجهة أتلتيكو ضد إنتر الإيطالي في إياب دور الـ 16 بدوري أبطال أوروبا حيث خسر في الذهاب بهدف نظيف في السان سيرو.