حملات أمنية مكثفة لضبط تجار الألعاب النارية قبل رمضان

شنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حملات مكبرة لضبط الألعاب النارية بالأسواق قبل ترويجها لشهر رمضان.

وشملت الحملات ضبط عدد من التجار الذين قاموا باستيراد أنواع من الألعاب النارية المحرم تداولها ومنها "صواريخ وشماريخ"، وحبس المتهمين عقب عرضهم على النيابة العامة.

ومن جانبه قررت نيابة كرموز بالإسكندرية التحفظ على 25 ألف قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام محظورة الاستخدام، قبل ترويجها وبيعها، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وحجز صاحب المضبوطات على ذمة التحقيقات بتهمة حيازة ألعاب نارية محظور بيعها.

تلقى اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، يفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطل "له معلومات جنائية"، مقيم بدائرة قسم شرطة كرموز بالإسكندرية، بالاتجار فى الألعاب النارية محظورة الاستخدام لأنها تمثل خطرا على المواطنين.

عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة تم استهدافه وألقي القبض عليه، وبتفتيشه عثر بحوزته على 25 ألف قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام، وبمواجهته اعترف بحيازته المضبوطات بقصد الاتجار لتحقيق أرباح غير مشروعة.. تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.

ومن جانبه نجحت أجهزة وزارة الداخلية، في ضبط أحد الأشخاص، بحوزته 1.3 مليون قطعة ألعاب نارية في الفيوم.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبوعمرة، مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، بمشاركة مديرية أمن الفيوم، قيام عامل- مقيم بدائرة مركز شرطة الشواشنة – له معلومات جنائية، بتصنيع الألعاب النارية والاتجار بها داخل ورشة بدائرة المركز.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبطه حال وجوده داخل الورشة المُشار إليها، وبداخلها 56 كرتونة بإجمالي مليون و300 ألف قطعة ألعاب نارية مختلفة الأحجام والأشكال و110 كيلو جرامات من المواد الخام المستخدمة في التصنيع والأدوات والمعدات المستخدمة في التصنيع، وبمواجهته أيَّد ما جاء بالتحريات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.