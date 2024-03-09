السبت 09 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

تأجيل محاكمة المتهمين بإنهاء حياة سائق توك توك بالدقهلية

محكمة
محكمة

قررت محكمة جنايات المنصورة تأجيل محاكمة المتهمين بالتخلص من الشاب أحمد البرعي، سائق توكتوك، بعدما سددوا له طعنات نافذة أودت بحياته في الحال، بسبب خلافات سابقة بينهم، لجلسة 13 مارس المقبل، وذلك لحضور دفاع المتهم الثاني.

تأجيل محاكمة المتهمين بإنهاء حياة سائق «توك توك» بـ الدقهلية

وكان المحامي العام لنيابات شمال المنصورة الكلية، أحال كل من: «السعيد ع.م.ص.ال» (محبوس)، 20 سنة، مبلط، ومقيم كفر أبوناصر مركز دكرنس، و«عادل م.ص.ال»، (محبوس)، 33 سنة، سائق توك توك، ومقيم كفر أبوناصر مركز دكرنس، و«محمود ن.ع.ال.ع»، (هارب)، للمحاكمة الجنائية.

وذكرت النيابة أنه في يوم 1/10/2022 بدائرة مركز دكرنس محافظة الدقهلية، قتل المتهمان الأول والثاني المجني عليه، «أحمد محمد حامد محمد البرعي»، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتا النية وعقدا العزم على قتله، وأعدا لذلك الغرض سلاح أبيض (مطواة) وأداة (عصا).

وتابعت «تربصا له بالمكان الذي أيقنا سلفا مروره منه، وما إن أبصراه مستقلا دراجة نارية (توكتوك)، حتى قام المتهم الثاني بالتشبث بالدراجة النارية قيادة المجني عليه، وكال له عدة ضربات بيده حتى تمكن من إيقافه وجذبه خارج الدراجة النارية، وانهالا عليه ضربا حال إحراز المتهم الأول سلاح أبيض (مطواة)، قاصدين من ذلك قتله، فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات».

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