السبت 09 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

العثور على جثة شاب غارق بمياه النيل بمركز ميت غمر

غرق
غرق

لقي شاب مصرعه غرقًا بمركز ميت غمر حيث عُثر عليه غارقًا في مياه النيل أمام قرية كفر الشيخ هلال، وتمكنت قوات الإنقاذ النهري بمحافظة الدقهلية من انتشاله وجرى نقله لمشرحة المستشفى، تحت تصرف جهات التحقيق. 

وكان مدير أمن الدقهلية،  قد تلقى إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لإدارة شرطة النجدة من أهالي قرية كفر الشيخ هلال التابعة لمركز ميت غمر، بعثورهم على جثة شخص طافية في مياه النيل أمام للقرية.

وعلى الفور انتقل ضباط وحدة مباحث المركز وقوات الإنقاذ النهري، لمكان البلاغ، وجرى انتشال الجثمان، وبفحصه تبين أنه في حالة انتفاخ واختفاء الملامح، ويرجح أن يكون قد مر على غرقه أكثر من 3 أيام، كما لم يُعثر على أوراق إثبات شخصية تدل على هويته.

وجرى نقل الجثمان لمشرحة مستشفى ميت غمر، وإيداعه ثلاجة حفظ الموتى، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، والعرض على جهات التحقيق لمباشرة أعمالها.

العثور على جثة غرق شاب ميت غمر الدقهلية غرق مياة النيل

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