الأحد 10 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الصحة

تعرف على أبرز الأطعمة التى تساعدك فى الشفاء سريعا من بعض الأمراض

الأطعمة تساعد فى
الأطعمة تساعد فى الشفاء سريعا

لا يعلم معظمنا أبرز الأطعمة التي يجب الحرص على تناولها بشكل مستمر من أجل الشفاء السريع من بعض المشكلات الصحية مثل الاسهال والالتهابات والامساك والصداع النصفي. 

 

ونسلط الضوء في السطور التالية على مجموعة من الأطعمة الهامة والتي تساعد فى الشفاء سريعا من تلك المشكلات الصحية وفقا لما جاء فى موقع “هيلث الطبي":


 دجاج مشوي أو ديك رومي بدون جلد:

قد لا تكون لديك شهية إذا كنت تعاني من الإسهال أو اضطراب المعدة، بدلًا من الصيام، حاول تناول الأطعمة الخفيفة مثل اللحوم الخالية من الدهون، يقوم جسمك بهضم الأطعمة الخفيفة بسهولة، لذلك لا تهيج معدتك، على سبيل المثال، حاول تناول وجبات صغيرة من الدجاج المشوي أو الديك الرومي بدون جلد.

 

الفاصوليا:

تساعد الأطعمة الغنية بالألياف على تخفيف الإمساك عن طريق تليين البراز عند شرب كمية كافية من السوائل، تعتبر الفاصوليا، بما في ذلك الفاصوليا السوداء والفاصوليا وفول الصويا، مصدرًا للألياف.

 

 

تعد الفاصوليا المجففة أيضًا مصدرًا للمغنيسيوم، مما يساعد على تخفيف آلام الجسم والعضلات. 

 

وتشير بعض الأدلة إلى أن المغنيسيوم يقلل الالتهاب، والذي غالبًا ما يسبب الأوجاع والآلام عند حدوث العدوى.

 

 

الحبوب والشوفان:

اختر دقيق الشوفان الكامل الحبوب ورقائق النخالة إذا كنت تعاني من الإمساك، وتحتوي هذه الحبوب على الألياف التي تساعد على تنظيم حركات الأمعاء، فقط تذكر أن تشرب الكثير من السوائل مع الوجبات الغنية بالألياف مثل دقيق الشوفان. 

 

تساعد السوائل على تخفيف الإمساك عن طريق تسهيل خروج البراز. على سبيل المثال، عصير البرقوق هو مشروب غني بالألياف يساعد على تليين البراز.

 

القهوة والشاي والماء:

تشير بعض الأدلة إلى أن جرعات صغيرة من الكافيين قد تخفف بعض حالات الصداع النصفي ولكنها تسببها في حالات أخرى. 

وجدت مراجعة نُشرت في عام 2020 أنه لا يوجد ما يكفي من الأدلة لتحديد ما إذا كان الكافيين يعالج الصداع النصفي. ونصح الباحثون بعدم شرب أكثر من 200 ملليجرام، أو فنجانين من القهوة، يوميا.


 

بالنسبة للأمراض الأخرى، اختر الشاي بدلا من القهوة. قد لا يؤدي شرب الشاي الأخضر الدافئ إلى إبطاء عملية التنقيط إذا كنت تعاني من سيلان الأنف، ولكن الشاي المهدئ قد يساعدك على الشعور بالتحسن، وشاي الزنجبيل قد يهدئ معدتك. يحتوي الزنجبيل على خصائص مضادة للالتهابات قد تخفف من الغثيان.

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