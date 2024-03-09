سقوط عصابة بحوزتها 437 قطعة أثرية ببنى سويف

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على تشكيل عصابي متهم بالتنقيب عن الآثار وإخفائها داخل قطعة أرض فضاء ببني سويف.

أكدت معلومات وتحريات قطاعي (شرطة السياحة والآثار - الأمن العام) تنسيقًا ومديرية أمن بنى سويف قيام (تشكيل عصابى يضم 3 عناصر إجرامية) بالحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار وإخفائهم بعض القطع الأثرية داخل قطعة أرض فضاء بدائرة مركز شرطة ناصر ببنى سويف.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم، وبحوزتهم 437 قطعة أثرية عبارة عن (3 توابيت خشبية بداخل إحداها مومياء - 400 تمثال حجرى - 29 تميمة - 2 قناع خشبى خاص بالتوابيت المضبوطة - تمثال خشبى - 2 قنينة من الفخار).

⁠وبمواجهتهم اعترفوا بأن المضبوطات ناتجة عن أعمال الحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار بدائرة مركز شرطة الواسطى، وبعرض المضبوطات على الجهات المختصة أفادت بأثريتها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

سقوط عصابة بحوزتها 437 قطعة أثرية ببني سويف

سقوط عصابة بحوزتها 437 قطعة أثرية ببني سويف