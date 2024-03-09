النيابة الإدارية تُطلق خاصية "التحقيق الإملاء الصوتي"

أطلقت وحدة التحول الرقمي بالنيابة الإدارية، برئاسة المستشار جعفر عبد الرحمن، بثًا تجريبيًّا لخاصية "التحقيق بتقنية الإملاء الصوتي".

يأتي تنفيذًا لتوجيهات المستشار حافظ عباس، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بتفعيل منظومة التحول الرقمي ضمن استراتيجية مصر للتنمية المستدامة "رؤية مصر ٢٠٣٠"، ومواكبةً لمرور سبعين عامًا على نشأة النيابة الإدارية كهيئة قضائية عريقة قامت رسالتها على مكافحة الفساد وإعلاء سيادة القانون، وفي إطار بروتوكول التعاون المبرم بين النيابة الإدارية الاتصالات ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

جدير بالذكر أن "التحقيق بتقنية الإملاء الصوتي" هي أداة تتيح للمستخدم تحويل الصوت أثناء مباشرة التحقيق تلقائيًا إلى نص مكتوب بسرعة عالية وفي وقت قصير وبطريقة آمنة تحافظ على الخصوصية وتحمي سرية البيانات الواردة في التحقيق، مع إمكانية الحفظ المؤمن لملف التحقيق الصوتي، حيث بدأ التنفيذ التجريبي لتلك التقنية بنيابة النقل الإدارية – القسم الثالث، بمجمع النيابات الإدارية بالقاهرة الجديدة، تمهيدًا لتعميم التجربة على كافة النيابات المميكنة في جميع أنحاء الجمهورية.

وتهدف تقنية "الإملاء الصوتي" لتوفير المزيد من الجهد والوقت لأعضاء النيابة الإدارية خلال مباشرة التحقيقات، ولأطراف التحقيق من شهود ومتهمين، مع إضفاء مزيد من الضمانات لعملية التحقيق ذاتها من خلال الحفظ المؤمن لكافة التحقيقات بما من شأنه تحقيق العدالة الناجزة.

ويأتي تفعيل هذه الخاصية كخطوة هامة تخطوها النيابة الإدارية التي تسير بكل إمكانيتها لمواكبة "رؤية مصر ٢٠٣٠" الرامية نحو تحقيق التنمية المستدامة عَبرَ تقديم حلول تكنولوجية غير تقليدية يكون لها أثرها في توطين مفهوم الحَوكَمة في كافة الهيئات القضائية والمؤسسات والأجهزة الحكومية، بما يحقق الهدفين الأول والرابع من أهداف الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة المتمثلة في الارتقاء بجودة حياة المواطن، وتحسين مستوى معيشته، وحوكمة مؤسسات الدولة والمجتمع، صرح بذلك المتحدث باسم النيابة الإدارية.