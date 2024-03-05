رئيس النيابة الإدارية يشهد ختام البرنامج التدريبى "مُحَكِم في الملكية الفكرية"

شَهِدَ المستشار حافظ عباس، رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم الثلاثاء، فعَّاليات ختام البرنامج التدريبي “مُحَكِم في الملكية الفكرية”، والذي عقده مركز التدريب القضائي برئاسة المستشار أيمن نبيل - مدير مركز التدريب القضائي بالتعاون مع جامعة حلوان، والمعهد القومي للملكية الفكرية.

يأتي ذلك تحت رعاية رئيس هيئة النيابة الإدارية، الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، واستمرارًا للنهج الذي تتبعه النيابة الإدارية حيال الاهتمام بتنمية وتطوير الجوانب المعرفية، لدى مستشاري وأعضاء النيابة الإدارية.

هذا وقد بدأت فعاليات الختام بكلمة المستشار أيمن نبيل – مدير مركز التدريب القضائي، والتي رحب فيها بالمستشار حافظ عباس، وحرصه على الدعم المستمر لمركز التدريب، وأكد خلالها أهمية تدريب أعضاء النيابة الإدارية على القضايا الخاصة بالتعدي على حقوق الملكية الفكرية وبراءات الاختراع كنموذج للجرائم المستحدثة، وأن البرنامج التدريبي الذي جرى عقده قد تم إثراؤه بكافة الجوانب المتعلقة بأساسيات حقوق الملكية الفكرية، علاوة على مناقشة نظام التحكيم والوساطة، وعمل نموذج محاكاة لقضية تحكيمية؛ حتى يتسنى للمتدربين الحصول على أقصى درجة من الاستفادة.

أعقبها كلمة الدكتور ياسر جاد الله- عميد المعهد القومي للملكية الفكرية نقل فيها تحيات الدكتور السيد قنديل- رئيس جامعة حلوان، معربا عن عظيم شكره للمستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية على تشجيعه ودعمه الكامل للبروتوكول الموقع بين النيابة الإدارية وجامعة حلوان كما توجه بخالص الشكر والتقدير لمركز التدريب القضائي والقائمين عليه.

وفي كلمته، وَجَهَ المستشار حافظ عباس- رئيس الهيئة، الشكر لمركز التدريب القضائي على النشاط المستمر لدعم قدرات وملكات الأعضاء، وأكد حرصه البالغ على توعية وتثقيف أعضاء النيابة الإدارية في كافة الجوانب العلمية والقانونية، خاصة تلك المتعلقة بالصور المستحدثة للجرائم المرتبطة باستخدام التقنيات الحديثة؛ بما ينعكس على أدائهم لرسالتهم السامية في تحقيق العدالة الناجزة.

الجدير بالذكر، أن هذا البرنامج التدريبي قد انعقد على مدار أسبوعين خلال الفترة من ١٢ حتى ٢٦ فبراير الماضي، بمشاركة عدد "٣٣" مستشارا من أعضاء النيابة الإدارية، حيث تناول سلسلة من المحاضرات ألقاها الدكتور ياسر جاد الله عميد المعهد القومي للملكية الفكرية، وشملت عددًا من الموضوعات حول "مدخل إلى الملكية الفكرية- المفاهيم الأساسية"، "حقوق التأليف والحقوق المجاورة"، "براءات الاختراع ونماذج المنفعة"، "العلامات التجارية والتصميمات الصناعية"، "نظام التحكيم والوساطة"، "خصوصية منازعات الملكية الفكرية وقابليتها للتحكيم - حالة عملية"، "نموذج محاكاة لقضية تحكيمية".

وفي الختام أهدى المستشار حافظ عباس درع النيابة الإدارية الدكتور ياسر جاد الله، كما قام بتسليم شهادات اجتياز البرنامج التدريبي للمشاركين.