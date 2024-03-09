المشدد 5 سنوات لمتهمين بحيازة مواد مخدرة في الإسكندرية

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، كل من "ح.إ" عاطل و"ر.ع" عاطل بالسجن المشدد 5 سنوات، وتغريم كل منهما مبلغ مالي قدرة مائة ألف جنيه عما أسند إليهما وألزمتها بالمصاريف الجنائية، ومصادرة المخدر المضبوط،لاتهامهم بالاتجار في المواد المخدرة.

صدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور شوقي زكريا الصالحي، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار محمد علي عبدالمجيد، والمستشار أيمن إبراهيم درويش، والمستشار هيثم وجيه حماد.

تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 21359 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة المنتزة ثالث، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بضبط المتهمين وبحوزتهما مواد مخدرة، بدائرة القسم.

وكشف أمر الاحالة قيام المتهمين، بالاتجار في المواد المخدرة، فتم استصدار إذن من النيابة العامة لضبطهم وعقب تنفيذ القرار حال استقلالهم سيارة، وتم إلقاء القبض عليهم، وبتفتيش المتهم الأول عثر بحوزته على طربة حشيش ومبلغ مالي وهاتف محمول وبتفتيش المتهم الثاني عثر بحوزته على هاتف محمول ومبلغ مالي، وبتفتيش السيارة عُثِر بها على جوال بلاستيكي.

وتبيَّن أنه يحوي على عدد 99 طربة حشيش، وبمواجهتهما أقرَّ بحيازة المواد المخدرة للاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهواتف للاتصال بعملائهم والسيارة في أعمال الترويج، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالتهما الي محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها.