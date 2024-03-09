"مركز المناخ": ارتفاع كبير فى درجات الحرارة من الإثنين حتى الخميس

قال الدكتور محمد على فهيم، رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، إن هناك ارتفاعا كبيرا ومؤقتا في درجات الحرارة خارج المعدلات بداية من منتصف الأسبوع المقبل "الإثنين، الثلاثاء، الأربعاء، الخميس"، تتخطى في ذروتها قيم 39 درجة في الصعيد.

وأضاف فهيم، في بيان له، أن كل المحاصيل في مراحل حرجة جدًا منها "القمح، الفول، البطاطس، خضر الصوب والأنفاق، كل أشجار الفاكهة خاصة المانجو والزيتون".

‫ ويبدأ غدًا شهر برمهات، الشهر السابع في التقويم القبطى، الذى يوافق 10 مارس الحالى، بعد نهاية شهر أمشير الذى ينتهى معه نشاط الرياح والأتربة بشكل كبير، والذى يعلن نهاية فصل الشتاء بانتهائه.

ويسمى شهر برمهات بهذا الاسم نسبة إلى "بامونت" إله الحرب والحرارة، وهو الموصوف بالثور المنصور، وفيه تشتد الحرارة لنضج المزروعات، كما أطلق عليه المصريون أيضا شهر الشمس والحرارة الصغيرة.