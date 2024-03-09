اليوم أولى جلسات محاكمة المتهم بإنهاء حياة زوجته أمام طفلتها بالجيزة

تنظرمحكمة جنايات الجيزة، اليوم السبت، أولى جلسات محاكمة المتهم بقتل زوجته أمام طفلتها بالجيزة.

كانت جهات التحقيق بالجيزة، قد أحالت المتهم "محمود. م، بقتل زوجته طعنًا بسكين أمام طفلتها رودينا داخل مسكن والدها بالجيزة إلى محكمة جنايات بتهمة القتل العمد.

واعترف المتهم محمود. م، أمام جهات التحقيق بإنهاء حياة زوجته، قائلا: طلبت منها فلوس ومرضيتش تديني، اتخنقت معاها وضربتها بالسكين.

البداية عندما تلقت غرفة عمليات الجيزة بلاغًا من أحد الأهالي يفيد بقيام شاب بإنهاء حياة زوجته داخل منزل والدها طعنا بسكين أمام طفليها.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمحل البلاغ، وتبين أن المجني عليها تعيش مع أهلها بعد أن تركت منزل الزوجية بسبب الخلافات بينهما.