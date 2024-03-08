الجمعة 08 مارس 2024
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حوادث

غدا.. أولى جلسات محاكمة تاجر خردة بالشروع في قتل شقيقين ببور سعيد

محاكمة
محاكمة

تنظر محكمة جنايات بورسعيد برئاسة المستشار جودت ميخائيل قديس رئيس المحكمة، غدا السبت، محاكمة متهم بالشروع بقتل شقيقين ببندقية خرطوش.

أمر الإحالة يوضح تفاصيل الواقعة

كشف أمر الإحالة قيام المتهم "محمد م"، تاجر خردة، بالشروع في قتل المجني عليه " رشدي ع " عمدا مع سبق الإصرار، بأن بيت النية وعقد العزم المصمم على قتله، واعد لذلك الغرض سلاحا ناريا بندقية خرطوش من شانه القتل.

 وتوجه إلى حيث أيقن تواجده، وما أن ظفر به حتى أطلق عليه عيارا ناريا فاحدث به إصابة بالجانب الأيمن من البطن وأسفل الكوع الأيسر وظاهر اليد اليمنى، قاصدا من ذلك إزهاق روحه، إلا أنه خاب إثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه، وهو مداركة المجني عليه بالعلاج

وأضاف أمر الإحالة أن المتهم احرز بغير ترخيص سلاحه ناريا غير مششخن بندقية خرطوش و4 طلقات، وجوهرا للحشيش المخدر بقصد التعاطي، واحرز بقصد التعاطي عقار مخدر يحوي مادة تخضع لبعض قيود الجواهر المخدرة.

شهادة المجني عليه 

وشهد المجني عليه " رشدي ع" بانه حاله تواجده رفقة شقيقه حضر اليهم المتهم ودار بينهم حديث حول اتهام الصلح لحل خلافات سابقة فيما بينهم، فقوبل طلبه بالرفض، وعليه أشهر صوبه بندقية خرطوش وأطلق أعيرة نارية صوبهما مما احدث إصابته الموصوفة بتقرير الطب الشرعي، قاصدا من ذلك إزهاق روحه.

محكمة جنايات بورسعيد جنايات بورسعيد المستشار جودت ميخائيل قديس بندقية خرطوش سلاحه ناري

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