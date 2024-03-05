إحالة أوراق كهربائى قتل زوجته فى قليوب للمفتى

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة - الدائرة الخامسة - اليوم الثلاثاء، بإحالة أوراق قضية اتهام كهربائي بقتل زوجته بعد التعدي عليها بالضرب باستخدام أحزمة جلدية وشريط لاصق وسلك هاتف، بدائرة مركز شرطة قليوب، للمفتي، وحددت جلسة اليوم الثاني من دور شهر أبريل 2024 للنطق بالحكم.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد رفعت النجار، وعضوية المستشارين راغب محمد راغب رفاعي، وأمير محمد عاصم، وطلال محمد عبدالحميد رضوان، وأمانة سر رضا جاب الله،

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 2143 لسنة 2023 جنايات مركز قليوب، والمقيدة برقم 34 لسنة 2023 كلي جنوب بنها، أن المتهم "محمد ش ف"، 40 سنة، مقيم بقرية كمان دائرة مركز شرطة قليوب، لأنه في 24 / 12 / 2022، بدائرة مركز قليوب محافظة القليوبية، قتل عمدًا زوجته مع سبق الإصرار.