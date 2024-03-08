حكم دولي يكشف لـ"الدستور" صحة هدف إمام عاشور في قمة نهائي كأس مصر

حسم أيمن دجيش، الحكم الدولي السابق، الجدل بشأن هدف إمام عاشور لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في شباك الزمالك.

وحقق الأهلي الفوز على الزمالك بهدفين دون رد في نهائي كأس مصر الذي أقيم على ملعب "الأول بارك".

وكانت هناك شكوك حول الهدف الأول الذي سجله إمام عاشور لاعب وسط المارد الأحمر بوجود حالة تسلل.

وقال أيمن دجيش في تصريحات خاصة لـ"الدستور": "هدف إمام عاشور صحيح، لحظة خروج الكرة من قدم أفشة كانت قدم السعيد اليسرى تُغطي التسلل".

أول تعليق لـ إمام عاشور بعد القمة

من جانبه، أعرب إمام عاشور، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بالفوز على الزمالك، والتتويج ببطولة كأس مصر للمرة الـ 39 في تاريخ القلعة الحمراء

وقال إمام عاشور في تصريحات تلفزيونية عقب المباراة:" الحمد لله أشكر اللاعبين على المجهود وأهنئ اللاعبين والجماهير على البطولة".

وتابع:" لعبنا حتى نهاية المباراة، رغم أننا بعض الأوقات لم نظهر بشكل مميز، وولكن في الأهلي نلعب حتى أخر دقيقة واستطعنا اسعاد الجماهير".

وأردف:" كنت أعاني من ارتفاع في درجات الحرارة وكنت سأغيب عن المباراة، وأشكر زوجتي وحماتي على مساندتهم لي حتى استطيع المشاركة في اللقاء".

وأتم تصريحاته:" التنظيم رائع وعلى أعلى مستوي وأشكر ربنا على الفوز وألف مبروك لجماهير الأهلي".