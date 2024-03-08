احتفال الجماهير من أمام النادى الأهلى بعد انتهاء المباراة (فيديو)

احتفل جماهير النادي الأهلي من أمام النادي الأهلي بالقاهرة، بعد انتهاء المباراة حاملين أعلام نادي القمة، كما انطلقت مسيرات بسيارات جماهير الأهلي بمحيط النادي الأهلي بمنطقة الجزيرة احتفالا بالفوز بعد اللقاء الأكبر في المملكة العربية السعودية وفوزهم أمام نادي الزمالك بكأس مصر.

حالة من الفرحة بعد الهدف الثاني للنادي الأهلي بعد أن سجل الهدف مجدي قفشة في الدقيقة 95 قبل نهاية المباراة، وسط هتافات جمهور نادي القمة.

تحمل مباراة اليوم الرقم 22 في تاريخ المواجهات بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر، وشهدت المباريات الماضية تكافؤًا كبيرًا بين الفريقين، وفاز كل منهما تسع مرات وانتهت ثلاث مباريات بالتعادل، وسجل كل فريق 35 هدفًا، وفيما يلي نتائج المباريات النهائية التي جمعت الفريقين.

حصد إمام عاشور، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جائزة رجل مباراة فريقه أمام الزمالك في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم، في نهائي كأس مصر.

وفاز الأهلي على الزمالك بهدفي إمام عاشور ومحمد مجدي أفشة في الدقيقتين 85 و95.

وانتهى الشوط الأول من مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر، المُقامة حاليًا في استاد "الأول بارك" بمدينة الرياض السعودية، بالتعادل السلبي، ويُدير المباراة الحكم البرازيلي أندرسون دارونكو. بدأت المباراة بهدوء لعدة دقائق قبل أن يفرض الأهلي سيطرته على مجريات اللقاء ويُهدد مرمى محمد عواد أكثر من مرة، لكن ليس بالقوة التي تهز شباك الأبيض.

يُذكر أن الأهلي تأهل لنهائي الكأس بالفوز على إنبي بثلاثية نظيفة خلال أكتوبر الماضي في نصف نهائي البطولة، فيما جاء تأهل الزمالك على حساب بيراميدز بركلات الجزاء الترجيحية بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 3/3.

https://youtube.com/shorts/AlmkLQkomGM