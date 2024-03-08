الجمعة 08 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

أول المبادرين.. المصرية للاتصالات تخطط لإطلاق أضخم حملة إفطار فى رمضان

جريدة الدستور

حرصت الشركة المصرية للاتصالات على أن تكون أولى الشركات المبادرة بمشاركة المصريين فرحة شهر رمضان المبارك، هذا ما أظهره الإعلان الجديد لحملة المسئولية المجتمعية التي تستعد المصرية للاتصالات لإطلاقها مع حلول شهر رمضان المبارك، والذي تم نشره على صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

أشار الإعلان إلى أن الحملة ستكون أكبر حملة إفطار من نوعها في رمضان، وستشمل توزيع أكثر من 750 ألف كرتونة غذائية وإقامة موائد الإفطار في جميع محافظات الجمهورية، وأشار الإعلان أيضًا إلى أن الحملة سيتم إطلاقها بالتعاون مع أكبر مؤسسات المجتمع المدني في مصر.

واعتادت المصرية للاتصالات إطلاق مبادرات إفطار منذ أعوام، كان من بينها مبادرة "فرحة رمضان مع WE طول الشهر الكريم" في 2022  وحملة “رمضاننا مع بعض غير أي حد“ في رمضان عام 2023.

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