بحضور محمد الباز.. «الدستور» تشارك فى تعبئة كراتين حملة «إفطار صائم» لمؤسسة مصر الخير

شاركت جريدة «الدستور» بقيادة الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي الإدارة والتحرير، في تعبئة كراتين حملة «إفطار صائم» لمؤسسة مصر الخير، والتي تطلقها المؤسسة للعام الثاني عشر على التوالي، لتوزيع المساعدات الغذائية على الأسر المستحقة والأولى بالرعاية على مستوى الجمهورية؛ لتأمين احتياجاتهم من السلع الغذائية طوال شهر رمضان المبارك 2024.

وشارك قيادات وصحفيو "الدستور"، في تعبئة محتويات "كرتونة الخير" المقرر توزيعها على الأسر المستحقة، والتي تحتوي على مواد غذائية تزن 12 كيلوجرامًا من المواد الجافة، وتتكون من 3 كيلو أرز، و3 كيلو مكرونة، و2 كيلو سكر، و80 جرام شاي، و700 جرام سمن أو 800 جرام زيت وفقًا للمتوفر، و300 جرام صلصة، و450 جرام ملح، و1 كيلو جرام لوبيا أو فاصوليا أو عدس، و500 جرام تمر، و350 جرام شعرية، و350 جرام لسان عصفور وتكفي هذه الكرتونة الأسرة.

وأشاد الدكتور محمد الباز، باستمرار انطلاق الحملة للعام الثاني عشر على التوالي، مؤكدًا أنه للعام الثالث على التوالي تقوم جريدة "الدستور" وصحفيوها بالمشاركة في تعبئة كراتين الخير قبل توزيعها على أهالينا في المحافظات كافة.

وأثنى الدكتور محمد الباز على فكرة "كارت الخير" والذي يتيح للأسرة صرف ما تريده من سلع غدائية من أي مجمع استهلاكي واختيار احتياجاتهم من السلع بأنفسهم.

من جانبه، قال الدكتور محمد رفاعي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مصر الخير إن المؤسسة تهتم بإطلاق حملة إفطار صائم سنويًا للعام الثاني عشر، قائلًا: "مستعدون بكامل طاقتنا للتيسير على ملايين المصريين في كل المحافظات لتوفير الاحتياجات الغذائية الأساسية للأسر المستحقة خلال الشهر الفضيل".

فيما قدم معتز محمد، مدير إدارة الإعلام والعلاقات العامة بمؤسسة مصر الخير، الشكر للدكتور محمد الباز رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، على المشاركة المستمرة له ولقيادات وصحفيي الجريدة في الحملات الخيرية للمؤسسة على مدار العام، والتي يأتي على رأسها حملة "إفطار صائم".