القوات المسلحة توزع حصصًا غذائية بنصف الثمن لتلبية احتياجات المواطنين قبل رمضان

بناءً على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، بتقديم الدعم اللازم لأبناء الشعب المصري، وبالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان الكريم، كثَّفت القوات المسلحة جهودها لتوفير ما يقرب من 2 مليون حصة غذائية بنصف الثمن؛ لتلبية احتياجات المواطنين في شتى أنحاء الجمهورية.

وأعدَّت هيئة الإمداد والتموين للقوات المسلحة، الحصص الغذائية ونقلها بواسطة أسطول من شاحنات النقل المُجهّزة وقطارات السكة الحديد، إلى جميع المحافظات التي تقع في نطاق الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية؛ لطرحها على المواطنين بأسعار مُخفَّضة.

وحرصت القوات المسلحة على أن تحتوي الحصص الغذائية على السلع الأساسية التي تحتاجها الأسر المصرية خلال شهر رمضان الكريم.

القوات المسلحة توزع كميات كبيرة من الحصص الغذائية بنصف الثمن بمختلف محافظات الجمهورية

منافذ تقديم السلع بأسعار مُخفَّضة

في سياقٍ متصل، شارك جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، بفتح عدد من المنافذ الثابتة والمتحركة؛ لتقديم السلع الأساسية بأسعار مخفضة، بجانب المشاركة في معرض "أهلًا رمضان" المُقام بأرض المعارض بمدينة نصر، وذلك في إطار المسئولية المجتمعية للقوات المسلحة ودورها في دعم المجتمع المدني.

القوات المسلحة توزع كميات كبيرة من الحصص الغذائية بنصف الثمن بمختلف محافظات الجمهورية