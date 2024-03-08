بالإنفوجراف.. حصاد التنمية المحلية × أسبوع لرصد أنشطة الوزارة

أصدر المركز الإعلامي التابع لوزارة التنمية المحلية، "الانفوجراف الأسبوعي" في نسخته الـ 76 حول حصاد أهم الأنشطة والفعاليات التي قام بها اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، خلال الأسبوع الماضي في الفترة من 2 حتى 8 مارس الجاري 2024، حيث نستعرض أبرزها في التقرير التالي الذي نشرته الصفحة الرسمية لوزارة التنمية المحلية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" من خلال انفوجراف يرصد أبرز تلك الأنشطة التي جاءت كالتالي:

السبت 2 مارس

ينظم مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة في أسبوعه الثلاثين من خطته التدريبية للعام المالي الحالي 2023/2024 ورشتي عمل حول منظومة الموارد البشرية والتدريب (انطلاقه 6) وذلك للكيانات المسئولة عن منظومة الموارد البشرية والتدريب وبناء القدرات بالمحافظات والوزارة، وورشة عمل "تنقيح حقائب دورات الـ TOT" لخريجي دورة الـ TOT الاساسية اخر سنتين، بحضور 224 مشارك.

وعقد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، إجتماعًا مع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، بمقر الوزارة بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، في إطار متابعة وزارة التنمية المحلية لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماع مجلس المحافظين الاخير، وكذا متابعة آخر مستجدات تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها على أرض المحافظة.

الأحد 3 مارس

كشف اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، عن الجهود التي بذلتها المحافظات بالتعاون مع قوات إنفاذ القانون والأجهزة المعنية في تنفيذ حالات الإزالة منذ بدء أعمال المرحلة الثانية من الموجة الـ 22 وحتى الآن، حيث نجحت الدولة في استرداد أكثر من 288 ألف متر مربع بعد إزالة 1577 مبنى مخالف على أملاك وأراضي الدولة، وإزالة 432 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية على مساحة 1149 ألف فدان.

واستقبل اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، المهندسة نيفين عثمان الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور عدد من قيادات الوزارة والمجلس، وشهد اللقاء مناقشة آليات التعاون المشترك بين الوزارة والمحافظات والمجلس القومي للطفولة والأمومة فيما يخص برامج ومجالات حماية الطفل ودعم حقوقه.

الاثنين 4 مارس

استقبل اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وشهد اللقاء متابعة توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء فيما يخص المشروعات الجارية على أرض محافظة القاهرة وكذا الملفات الخدمية المهمة التي تمس حياة مواطني العاصمة بصورة يومية.

كما عقد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، اليوم إجتماعًا مع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة وذلك في إطار اللقاءات الدورية مع السادة المحافظين لمتابعة تنفيذ التوجيهات الرئاسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء، فيما يخص المشروعات القومية التي تهم المواطنين في مختلف القطاعات الخدمية.

كما شارك اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، في الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء لمتابعة توفير الخدمات المختلفة بمشروعات الإسكان بديل العشوائيات علي مستوي محافظات الجمهورية، والذي أكد خلاله رئيس الوزراء الاهتمام البالغ الذي يوليه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمتابعة موقف المناطق السكنية التي تم تطويرها ونقل سكان المناطق غير الآمن أو بديل العشوائيات إليها، ولذا يحرص علي أن يتابع مع المحافظين بصفة دورية توافر الخدمات المختلفة وكذا أعمال الصيانة لضمان الحفاظ علي هذه المشروعات.

الثلاثاء ٥ مارس

قام اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية بزيارة إلى محافظة الفيوم لتفقد عدد من المشروعات التنموية والخدمية، وتتضمن الزيارة الآتي:-

- التقي اللواء هشام آمنة، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، مع وفد الاتحاد الأوروبي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في مستهل زيارتهم لمحافظة الفيوم، للمشاركة في وضع حجر الأساس وتفقد عددًا من المشروعات التنموية والخدمية بمناطق متفرقة على أرض المحافظة.

- وترأس اللواء هشام آمنة، ومحافظ الفيوم، اجتماع المجلس الاقتصادي الاجتماعي الاستشاري للمحافظة، الذي عقد بأحد الفنادق على ضفاف بحيرة قارون، بهدف دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاستثمارية، وإزالة العقبات، وخلق بيئة مواتية للاستثمار، ومشاركة المجلس في وضع الرؤية التنموية والخطة الاستراتيجية المستقبلية للمحافظة، حيث يُعد المجلس أحد ثمار برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.

- تفقد معرض "أيادي مصر" للحرف اليدوية والتراثية.

- وضع حجر الأساس لمشروع المجمع الصناعي ومركز الخدمات المتكاملة للزيتون بيوسف الصديق.

- تفقد معرضين "أهلًا رمضان" لتوفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة بمركز أبشواي.

- وضع حجر الأساس لإنشاء "سوق الفيوم العمومي المطور" لتجارة الماشية بدمو ضمن احتفالات المحافظة بعيدها القومي

الأربعاء 6 مارس

أعلن وزير التنمية المحلية أن مبادرة صوتك مسموع اتاحت رقما جديدًا للواتس اب لتلقى شكاوى المواطنين عليه وهو ( ٠١٢٠٠٣٥٣١١١ ) لوجود عطل فني جاري اصلاحه في الرقم القديم،مشيرًا إلى أن تقرير متابعة «صوتك مسموع»، أكد تلقى المبادرة منذ انطلاقها في 2018 وحتى شهر فبراير الماضي الآن 787 ألفًا و499 رسالة، منها 127 ألفًا و451 شكوى، حيث تم حل حوالي 124 ألفًا و860 شكوى بنسبة 98%، وجارى العمل علي حل 2591 شكوي.

وأصدر اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية – رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة - القرار رقم 85 لسنة 2024 الخاص بمواعيد فتح وغلق المحال في شهر رمضان المبارك وحتى نهاية إجازة عيد الفطر لهذا العام 1445 هجريًا، حيث نصت المادة الأولى من القرار الوزاري: استثناءً من أحكام قرار وزير التنمية المحلية ورئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة رقم 456 لسنة 2020، تكون مواعيد إغلاق المحال والمولات التجارية والمطاعم والكافيهات والبازارات خلال شهر رمضان وإجازة عيد الفطر لهذا العام، يوميًا الساعة الثانية صباحًا، مع استمرار خدمة التيك أواي وخدمة توصيل الطلبات للمنازل على مدار 24 ساعة بالنسبة للمطاعم والكافيهات، على أن تلتزم الورش داخل الكتل السكنية يوميًا بالإغلاق الساعة العاشرة مساءً عدا الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود.

كما شارك اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، في اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء والذي أشاد خلاله بقرارات البنك المركزي التي تستهدف مواصلة جهود التحول نحو إطار مرن لاستهداف التضخم، وأكد أن الحكومة مستمرة في سياسات ترشيد الانفاق الحكومي واستمرار السياسات لزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري.

الخميس 7مارس

تلقى اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، تقريرًا من قطاع الإدارة الاستراتيجية والتنمية المحلية عن الموقف التنفيذي للخطة الاستثمارية لديوان عام الوزارة ودواوين عموم المحافظات منذ بداية العام المالي الحالي ٢٠٢٣/٢٠٢٤ وحتى نهاية شهر فبراير الماضي، موضحًا أن جملة الاعتمادات المالية المدرجة لدواوين عموم المحافظات بلغت ٢٤،٣ مليار جنيه منها مبلغ ١٨،٦ مليار جنيه تمويل حكومي، و٣ مليارات جنيه تمويل ذاتي، بالإضافة الي مبلغ ٢،٧ مليار جنيه قرض، لافتًا إلى أنه تم اتاحة مبلغ ٩،٥ مليار جنيه بنسبة ٤١% من إجمالي الاعتمادات الحكومية وتم صرفها في تنفيذ عدد كبير من المشروعات التنموية والخدمية علي مستوي جميع الوحدات المحلية بالمحافظات.

وهنأ اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، كل من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، والدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بمناسبة قرب حلول شهر رمضان الكريم.

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