سجل أبطال كأس مصر ونتائج المباريات النهائية فى الألفية الجديدة

تصدر الزمالك قائمة أكثر الأندية فوزا بـ بطولة كأس مصر في الألفية الجديدة برصيد تسعة ألقاب يليه الأهلي وفاز باللقب سبع مرات وإنبي وحرس الحدود وفاز كل منهما باللقب مرتين، والمقاولون حقق اللقب مرة واحدة ولم تقم المسابقة عام 2012.

وفيما يلي سجل الأبطال ونتائج المباريات النهائية لبطولة كأس مصر في الألفية الجديدة.

15 يونيو 2001 فاز الأهلي على غزل المحلة بهدفين نظيفين سجلهما علاء إبراهيم ومحمد جودة.

16 يونيو 2002 فاز الزمالك على بلدية المحلة بهدف سجله عبدالحليم علي.

30 يونيو 2003 فاز الأهلي على الإسماعيلي 4-3 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي والوقت الإضافي بالتعادل 1-1 وتقدم خالد بيبو للأهلي في الدقيقة 11 وتعادل الإسماعيلي عن طريق محمد محسن أبوجريشة في الدقيقة 114.

2 يوليو 2004 فاز المقاولون على الأهلي 2-1 وسجل للمقاولون النيجيري روبرت أكوري ومحمد فهيم وسجل للأهلي محمد جودة.

20 مايو 2005 فاز إنبي على الاتحاد السكندري بهدف سجله مجدي عبدالعاطي في الدقيقة 108 بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي.

16 يونيو 2006 فاز الأهلي على الزمالك بثلاثة أهداف نظيفة سجلها عماد متعب "هدفين" وعماد النحاس.

2 يوليو 2007 فاز الأهلي على الزمالك 4-3 في مباراة مثيرة انتهى وقتها الأصلي بالتعادل 2-2 وتقدم عمرو زكي للزمالك في الدقيقة 48 وتعادل عماد متعب للأهلي في الدقيقة 57 وعاد الزمالك للتقدم عن طريق شيكابالا في الدقيقة 64 وقبل النهاية بثلاث دقائق سجل محمد أبوتريكة هدف التعادل للأهلي وفي الوقت الإضافي تقدم الزمالك للمرة الثالثة في الدقيقة 99 بهدف سجله جمال حمزة وتعادل أسامة حسنى للأهلي في الدقيقة 105 وبعدها بدقيقتين سجل أسامة حسني هدف الفوز للأهلي.

25 مايو 2008 فاز الزمالك على إنبي 2-1 وسجل للزمالك أسامة حسن من ركلة جزاء وعمرو زكي وسجل محمد يونس لإنبي.

1 فبراير 2009 فاز حرس الحدود على إنبي 4-1 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي والوقت الإضافي بالتعادل 1-1 وتقدم أحمد حسن مكي لحرس الحدود في الدقيقة 94 وتعادل أحمد رءوف لإنبي في الدقيقة 105.

6 يونيو 2010 فاز حرس الحدود على الأهلي 5-4 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1 وتقدم أحمد سالم صافي لحرس الحدود في الدقيقة 45 وتعادل محمد بركات للأهلي بالدقيقة 83.

11 أكتوبر 2011 فاز إنبي على الزمالك 2-1 سجلهما عادل مصطفى وأحمد عبدالظاهر وسجل للزمالك عمرو زكي.

9 نوفمبر 2013 فاز الزمالك على وادي دجلة بثلاثة أهداف نظيفة سجلها أحمد جعفر "هدفين" وشيكابالا.

19 يوليو 2014 فاز الزمالك على سموحة بهدف سجله حازم إمام.

21 سبتمبر 2015 فاز الزمالك على الأهلي بهدفين نظيفين سجلهما باسم مرسي .

8 أغسطس 2016 فاز الزمالك على الأهلي 3-1 وسجل للزمالك باسم مرسي "هدفين" أحدهما من ركلة جزاء ومصطفى فتحي وسجل للأهلي عبدالله السعيد من ركلة جزاء .

الزمالك بطل كأس مصر عام 2016

15 أغسطس 2017 فاز الأهلي على المصري 2-1 في الوقت الإضافي بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي وتقدم عبدالله بيكا للمصري في الدقيقة 102 وتعادل الأهلي في الدقيقة 116 عن طريق عمرو جمال وسجل أحمد فتحي هدف الفوز للأهلي في الدقيقة 120.

15 مايو 2018 فاز الزمالك على سموحة 5-4 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1 وتقدم سموحة عن طريق حسام حسن في الدقيقة الخامسة وتعادل الكونغولي كابونجو كاسونجو في الدقيقة 86.

8 سبتمبر 2019 فاز الزمالك على بيراميدز بثلاثة أهداف نظيفة سجلها المغربي أشرف بن شرقي "هدفين" ويوسف أوباما.

5 ديسمبر 2020 فاز الأهلي على طلائع الجيش 3-2 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1 وتقدم محمود كهربا للأهلي في الدقيقة 65 وتعادل ناصر منسي لطلائع الجيش في الدقيقة 90.

آخر نهائي جمع بين الأهلي والزمالك في كأس مصر

21 يوليو 2022 فاز الزمالك على الأهلي 2-1 وسجل للزمالك أحمد مصطفى زيزو وإمام عاشور وسجل حسام حسن للمارد الأحمر.

10 أبريل 2023 فاز الأهلي على بيراميدز 2-1 في الوقت الإضافي بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 1-1 وتقدم بيراميدز عن طريق المغربي وليد الكرتي في الدقيقة 72 وتعادل محمود كهربا للأهلي في الدقيقة 75 وسجل حمدي فتحي هدف الفوز للأهلي في الدقيقة 105.