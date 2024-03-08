الجمعة 08 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

إصابة 4 أشخاص في حادث انقلاب سيارة جنوب المنيا

انقلاب سيارة
انقلاب سيارة

 أضايب 4 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ملاكي، جنوب المنيا، بسبب السرعة الزائدة.

وتلقى اللواء محمد مصطفى ضبش، مدير أمن المنيا، إخطارا من عمليات النجدة، بانقلاب سيارة بطريق الصعيد الزراعي، بمدخل مدينة ملوي الشمالي.

انتقلت سيارات الإسعاف والشرطة، وتبين انقلاب سيارة ملاكي على طريق الصعيد الزراعي، أمام السبعين، نتيجة انفجار الإطار الخلفي الأيمن.

وتسبب الحادث في إصابة 4 أشخاص وهم "حسين ب"، مقيم بقرية الروضة بمركز ملوي، و"بسام ن"، و"أسامة أ"، و"حنفي م"، مقيمين جميعا بقرية قلندول بمركز ملوي.

نقل المصابين إلى مستشفى ملوي العام لتلقي العلاج، والتحفظ على المركبة، تحت تصرف النيابة العامة.

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التصرف.

حادث انقلاب سيارة ملاكي السرعة الزائدة إصابة 4 أشخاص اللواء محمد مصطفي ضبش مدير امن المنيا

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