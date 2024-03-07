الخميس 07 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

إصابة 5 في حادث تصادم بـ"الصحراوي الغربي" في المنيا

حادث
حادث

أصيب 5 أشخاص إثر وقوع حادث تصادم بين تروسيكل وسيارة ملاكي على الطريق الصحراوي الغربي المار على محافظة المنيا، تم نقل المصابين إلى المستشفى وتحرير محضر بالواقعة.

 إخطار غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث

وتلقت الأجهزة الأمنية، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يتضمن وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي بتروسيكل على الطريق الصحراوي الغربي، وبالتحديد أمام مصنع السكر بمدخل تونا الجبل بمركز ملوي جنوب محافظة المنيا.

على الفور، إنتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، وتبين إصابة 5 أشخاص تنوعت إصابتهم ما بين كدمات وسحجات بالجسم.

تم نقل المصابين إلى مستشفى ملوي التخصصي للعلاج، وتحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وزارة الداخلية النيابة العامة التحريات الحوادث حادث تصادم الصحراوي الغربي المنيا

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