الجمعة 08 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

20 مصابًا في حادث تصادم بالفيوم

حادث تصادم
حادث تصادم

وقع حادث تصادم بين سيارتين إحداهما ملاكي والأخري ميكروباص بطريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي، في نطاق محافظة الفيوم، أسفر عن إصابة 20 مواطنًا.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

البداية بتلقي شرطة النجدة بمحافظة الفيوم بلاغًا بوقوع حادث تصادم سيارتين بطريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي.

وعلى الفور، انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبيَّن إصابة 20 مواطنًا، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

حادث تصادم سيارتين ملاكي ميكروباص

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