عمرو إسماعيل يخوض الموسم الرمضانى المقبل بـ3 أعمال موسيقية

بثلاث أعمال دفعة واحدة يخوض الموسيقار عمرو إسماعيل الموسم الرمضانى المقبل 2024، ليحتل بذلك نصيب الأسد من الموسيقى التصويرية لمسلسلات هذا العام.

الكبير أوي8

إذ أنه من المتوقع أن يقدم الموسيقار عمرو إسماعيل موسيقى الجزء الثامن من مسلسل الكبير أوي، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه في أجزائه السابقة.

ومسلسل الكبير أوى 8 يقوم يشارك بطولته مع النجم أحمد مكي كل من النجوم محمد سلام، رحمة أحمد، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، محمد سلام، سماء ابراهيم، حسين حجاج، حاتم صلاح، وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم أمينة خليل، محمد ثروت، محمود الليثى، صفاء الطوخى، وهو من تأليف وإخراج أحمد الجندي، وإنتاج شركة سينرجى.

مسلسل بيت الرفاعي

كذلك يقوم عمرو بتأليف الموسيقى التصويرية لمسلسلى بيت الرفاعي والمسلسل من بطولة أمير كرارة، و"حق عرب"، بطولة أحمد العوضى، ويشارك في بطولة "بيت الرفاعى" كل من: أحمد رزق، سيد رجب، إيناس كامل، صفاء الطوخى، ميرنا جميل، ملك قورة، محمد لطفى، رحاب الجمل، عايدة رياض، أحمد فؤاد سليم، ومسلسل بيت الرفاعي تأليف بيتر ميمي، سينايو وحوار هند عبدالله وعمرو أبو زيد، ومن إخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج شركة سينرجى.

مسلسل حق عرب

كما من المتوقع أن يقدم الموسيقار عمرو إسماعيل موسيقى مسلسل حق عرب الذي يقوم ببطولته بجوار أحمد العوضى كل من: بطولة أحمد العوضى، دينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكى، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران، ومسلسل حق عرب المتوقع عرضه في رمضان هذا العام هو من تأليف محمود حمدان، وإخراج إسماعيل فاروق، وإنتاج شركة سينرجى.

والموسيقار عمرو إسماعيل هو ملحن مصري، كانت بدايته في عام 1987 حينما بدأ العمل في مجال توزيع الموسيقي للأغاني، وقد تخرج من كلية الآداب قسم التاريخ والحضارات القديمة.

وفي عام 1993 بدأ العمل على أول مشروع لتجربة موسيقية وكانت ألبوم "رحـــيل"، وقد قام بتأليفه وإنتاجة عام 1994 ثم تبعها ألبوم "بيانو بيانو" عام 1995، كما تعاون أيضًا مع العديد من المطربين، لينتقل بعدها للعمل بالسينما إذ قام بعمل الموسيقى التصويرية لعشرات الأعمال، من أبرز أعماله (طير إنت، ابو علي، الحرب العالمية الثالثة).