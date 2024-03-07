الخميس 07 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

بمشاركة صلاح.. ليفربول يكتسح سبارتا براغ بخماسية فى الدورى الأوروبى

ليفربول
ليفربول

وضع ليفربول الإنجليزي قدما في دور الثمانية ببطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم، وذلك بعدما اكتسح مضيفه سبارتا براغ التشيكي 5 /1، في ذهاب دور الستة عشر بالبطولة.

وتقدم ليفربول في الدقيقة السادسة عن طريق أليكسيس ماكليستر من ضربة جزاء، وأضاف داروين نونيز الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 25 والثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول.

وفي الدقيقة 53 أضاف لويس دياز الهدف الرابع للفريق الإنجليزي، فيما سجل دومينيك سوبوسلاي الهدف الخامس في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

من جانبه، أفلت باير ليفركوزن الألماني من الهزيمة أمام مضيفه كارباج أجدام الأذربيجاني، حيث نجح في قلب تأخره بهدفين إلى تعادل 2 /2.

وتقدم الفريق الأذربيجاني في الدقيقة 26 عن طريق ياسين بنزية، وأضاف جونينيو الهدف الثاني في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول.

وفي الدقيقة 70 سجل فلوريان فريتز الهدف الأول لليفركوزن، وأدرك زميله باتريك تشيك التعادل في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

وفي مباراة أخرى بنفس الدور، اكتسح روما الإيطالي ضيفه برايتون الإنجليزي 4 / صفر.

وتقدم روما عن طريق باولو ديبالا في الدقيقة 12، وأضاف روميلو لوكاكو الهدف الثاني في الدقيقة 43.

وسجل جيانلوكا مانشيني الهدف الثالث في الدقيقة  64، وبعده بأربع دقائق سجل برايان كريستانتي الهدف الرابع.

وتقام مباريات الإياب لهذا الدور يوم الخميس المقبل.

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