فتح الاستعلام وموعد الامتحان الإلكتروني للمتقدمين في مسابقة معلم مساعد فصل في 11 محافظة

قام الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، بإتاحة الاستعلام عن موقف المتقدمين في مسابقة شغل وظائف معلم مساعد فصل للعام الثالث، وذلك في ١١ محافظة، من حيث القبول المبدئي وموعد امتحاناتهم، وذلك على موقع بوابة الوظائف الحكومية https://jobs.caoa.gov.eg/.

وذكر بيان صادر عن الجهاز اليوم إن تلك المحافظات هي، القاهرة، الإسكندرية، الشرقية، كفر الشيخ، الفيوم، دمياط، بني سويف، الإسماعيلية، الجيزة، دمياط، وبورسعيد، ومن المقرر أن يتم عقد الامتحانات لهم فى الفترة من ١٨ مارس حتى ٢ أبريل، بمركز تقييم القدرات والمسابقات التابع للجهاز.

ومن المقرر أن يقوم الجهاز بالإعلان عن باقي المحافظات والمسابقات الأخرى عند الإنتهاء من إجراءات مراجعة وتدقيق مستندات التقدم.. وناشد الجهاز جميع المتقدمين في مسابقاته بمتابعة صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، لمعرفة اخبار المسابقات.

مسابقة وزارة التربية والتعليم

كانت أعمال اختبارات الدفعة الأولى من المتقدمين لمسابقة شغل وظائف معلم مساعد "معلم فصل" للعام الثالث، قد انطلقت الإثنين الماضي، بمركز تقييم القدرات والمسابقات التابع للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وذلك على مستوى 8 محافظات، هي: مطروح، الأقصر، الوادي الجديد، البحر الأحمر، جنوب سيناء، شمال سيناء، قنا، وأسوان، خلال الفترة من 4 إلى 9 مارس الجاري.

وظائف التربية والتعليم

ويستعد "التنظيم والإدارة" للإعلان عن موعد اختبارات المتقدمين من باقي المحافظات تباعًا بعد الانتهاء من إجراءات مراجعة وتدقيق مستندات التقدم، كما يتيح الجهاز الاستعلام عن موقف المتقدمين من حيث القبول المبدئي وموعد الامتحان للمتقدمين من مختلف المحافظات عبر موقع بوابة الوظائف الحكومية.

ويخضع المتقدمون للمسابقة لاختبار مميكن بالكامل دون تدخل بشرى، يغطي العديد من المحاور، وهي: الكفايات السلوكية، اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، الحاسب الآلي، المعلومات العامة، اختبار تربوي، اختبار التخصص، من خلال بنك أسئلة تم إعداده من قبل أكاديميين وخبراء متخصصين، يضم 340 سؤالًا، ومخصص للإجابة عنهم ساعتان ونصف الساعة، مقسمة كالتالي: 120 سؤال جدارات سلوكية، و20 سؤال iQ، و30 سؤال حاسب آلي، و30 سؤال معلومات عامة، و20 سؤال لغة عربية، و20 سؤال لغة إنجليزية، و50 سؤالا تربويا، و50 سؤال تخصص.